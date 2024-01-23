Депутат городской думы Перми лишился мандата за критику СВО
Депутата Пермской гордумы Медведева досрочно лишили мандата за критику СВО
© Depositphotos.com / Haritonoff Вид на Пермь
© Depositphotos.com / Haritonoff
Вид на Пермь . Архивное фото
ПЕРМЬ, 23 янв - РИА Новости. Депутата пермской городской думы от КПРФ Сергея Медведева, раскритиковавшего проведение СВО, досрочно лишили мандата, сообщили РИА Новости в гордуме.
На странице Медведева в соцсети "ВКонтакте" 31 декабря появился пост с критикой спецоперации.
"Принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата городской думы седьмого созыва Медведева Сергея Юрьевича на основании статьи 35.1 федерального закона 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", то есть он отчислен в связи с несоблюдением требований закона", - сообщили в гордуме. Предпосылкой для решения стало направленное самим Медведевым заявление о выходе из фракции КПРФ (согласно закону, если депутат-списочник перестает состоять во фракции, то это влечет его отчисление из думы). В середине января его также исключили из партии.
Несколько местных СМИ указывали, что депутат в январе уехал в Грузию. Также сообщалось об объявлении Медведева в международный розыск, при этом в базе МВД о лицах, которых разыскивает ведомство, информации об экс-депутате нет.
Сергей Медведев родился 16 марта 1971 года в Перми, отучился, ушел в армию, потом служил по контракту, принимал участие в боевых действиях, награждён медалью "За отвагу". С 2021 года был депутатом пермской гордумы от партии КПРФ, занимался общественной деятельностью в сфере защиты прав детей.