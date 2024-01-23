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Украинские силовики тестируют иностранные комплексы РЭБ, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/spetsoperatsiya-1922882994.html
Украинские силовики тестируют иностранные комплексы РЭБ, сообщил Марочко
Украинские силовики тестируют иностранные комплексы РЭБ, сообщил Марочко - РИА Новости, 23.01.2024
Украинские силовики тестируют иностранные комплексы РЭБ, сообщил Марочко
На краснолиманском направлении, а также в районе Артемовска, украинские войска проводят эксперименты со станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) иностранного... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T08:10
2024-01-23T08:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
луганская народная республика
андрей марочко
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. На краснолиманском направлении, а также в районе Артемовска, украинские войска проводят эксперименты со станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) иностранного производства, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На западных границах ЛНР и территории ДНР, отмечается работа РЭБ противника различных модификаций, в подавляющем большинстве иностранного производства. В ходе анализа установлено, что украинские боевики и их кураторы экспериментируют с частотами и алгоритмами работы для выявления более эффективного их применения", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Он также добавил, что также на регулярной основе меняются "чистые каналы" для собственной связи и управления БПЛА. Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки сообщало, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп противника, его потери составили до 180 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Были также поражены самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 производства Словакии, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240123/inzhenery-1922877022.html
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россия, украина, луганская народная республика, андрей марочко, сергей лавров, дмитрий песков, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Безопасность
Украинские силовики тестируют иностранные комплексы РЭБ, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ проводят эксперименты со станциями РЭБ иностранного производства

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. На краснолиманском направлении, а также в районе Артемовска, украинские войска проводят эксперименты со станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) иностранного производства, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На западных границах ЛНР и территории ДНР, отмечается работа РЭБ противника различных модификаций, в подавляющем большинстве иностранного производства. В ходе анализа установлено, что украинские боевики и их кураторы экспериментируют с частотами и алгоритмами работы для выявления более эффективного их применения", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
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Вчера, 06:13
Он также добавил, что также на регулярной основе меняются "чистые каналы" для собственной связи и управления БПЛА.
Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки сообщало, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп противника, его потери составили до 180 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Были также поражены самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 производства Словакии, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОБезопасность
 
 
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