Украинские силовики тестируют иностранные комплексы РЭБ, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ проводят эксперименты со станциями РЭБ иностранного производства
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 янв - РИА Новости. На краснолиманском направлении, а также в районе Артемовска, украинские войска проводят эксперименты со станциями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) иностранного производства, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На западных границах ЛНР и территории ДНР, отмечается работа РЭБ противника различных модификаций, в подавляющем большинстве иностранного производства. В ходе анализа установлено, что украинские боевики и их кураторы экспериментируют с частотами и алгоритмами работы для выявления более эффективного их применения", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он также добавил, что также на регулярной основе меняются "чистые каналы" для собственной связи и управления БПЛА.
Накануне Минобороны РФ в сводке за сутки сообщало, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили три атаки штурмовых групп противника, его потери составили до 180 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. Были также поражены самоходная артиллерийская установка Zuzana-2 производства Словакии, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".