Слуцкий презентовал свой избирательный штаб
Председатель ЛДПР Слуцкий презентовал свой предвыборный штаб
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Федеральном избирательном штабе в Москве
Руководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Федеральном избирательном штабе в Москве
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель ЛДПР и кандидат от партии на выборах президента Леонид Слуцкий презентовал свой предвыборный штаб, в программе также принял участие политический алгоритм "Жириновский".
Сначала Слуцкий провел видеосвязь с отделениями в регионах, после чего презентовал колл-центр, где работают молодые люди в одежде с символикой ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости.
После этого в актовом зале все желающие смогли задать вопросы Слуцкому, который сообщил, что партия во время выборов сделает акцент в том числе на проблемах ЖКХ и СВО. Также вместе с председателем выступил политический алгоритм.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.