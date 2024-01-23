https://ria.ru/20240123/shtab-1923037803.html

Слуцкий презентовал свой избирательный штаб

Слуцкий презентовал свой избирательный штаб - РИА Новости, 23.01.2024

Слуцкий презентовал свой избирательный штаб

Председатель ЛДПР и кандидат от партии на выборах президента Леонид Слуцкий презентовал свой предвыборный штаб, в программе также принял участие политический... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T17:29

2024-01-23T17:29

2024-01-23T17:30

выборы президента россии — 2024

владимир путин

николай харитонов

цик рф

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1923036785_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_f437e2b98fd6799f41a3c875ded9f53e.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель ЛДПР и кандидат от партии на выборах президента Леонид Слуцкий презентовал свой предвыборный штаб, в программе также принял участие политический алгоритм "Жириновский". Сначала Слуцкий провел видеосвязь с отделениями в регионах, после чего презентовал колл-центр, где работают молодые люди в одежде с символикой ЛДПР, передает корреспондент РИА Новости. После этого в актовом зале все желающие смогли задать вопросы Слуцкому, который сообщил, что партия во время выборов сделает акцент в том числе на проблемах ЖКХ и СВО. Также вместе с председателем выступил политический алгоритм. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240123/podpisi-1923002269.html

https://ria.ru/20240122/iformataki-1922804856.html

https://ria.ru/20240115/vybory-1921488874.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, николай харитонов, цик рф, совет федерации рф