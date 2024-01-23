https://ria.ru/20240123/rossiya-1922920187.html
Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России
Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России - РИА Новости, 23.01.2024
Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России
НАТО не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:28
2024-01-23T11:28
2024-01-23T11:34
россия
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. НАТО не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников, заявил генсек организации Йенс Столтенберг."Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников. Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге альянса, но цель состоит именно в том, чтобы предотвратить любое нападение на кого-либо из союзников", - сказал он на брифинге.
https://ria.ru/20240119/napadenie-1922428995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, в мире, йенс столтенберг
Россия, НАТО, В мире, Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России
Столтенберг: НАТО не видит угрозы кому-либо из союзников со стороны России
БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. НАТО не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников. Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге альянса, но цель состоит именно в том, чтобы предотвратить любое нападение на кого-либо из союзников", - сказал он на брифинге.
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