https://ria.ru/20240123/rossiya-1922920187.html

Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России

Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России - РИА Новости, 23.01.2024

Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России

НАТО не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T11:28

2024-01-23T11:28

2024-01-23T11:34

россия

нато

в мире

йенс столтенберг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767537021_0:0:3042:1712_1920x0_80_0_0_d1717982b3262379f1039b0913fe693b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. НАТО не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников, заявил генсек организации Йенс Столтенберг."Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников. Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге альянса, но цель состоит именно в том, чтобы предотвратить любое нападение на кого-либо из союзников", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20240119/napadenie-1922428995.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, нато, в мире, йенс столтенберг