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Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России - РИА Новости, 23.01.2024
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11:28 23.01.2024 (обновлено: 11:34 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/rossiya-1922920187.html
Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России
Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России - РИА Новости, 23.01.2024
Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России
НАТО не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T11:28
2024-01-23T11:34
россия
нато
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. НАТО не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников, заявил генсек организации Йенс Столтенберг."Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников. Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге альянса, но цель состоит именно в том, чтобы предотвратить любое нападение на кого-либо из союзников", - сказал он на брифинге.
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россия, нато, в мире, йенс столтенберг
Россия, НАТО, В мире, Йенс Столтенберг
Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России

Столтенберг: НАТО не видит угрозы кому-либо из союзников со стороны России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. НАТО не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Мы не видим прямых и непосредственных угроз в отношении кого-либо из союзников. Мы внимательно следим за действиями России, мы усиливаем нашу бдительность, наше присутствие на восточном фланге альянса, но цель состоит именно в том, чтобы предотвратить любое нападение на кого-либо из союзников", - сказал он на брифинге.
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