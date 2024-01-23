https://ria.ru/20240123/putin-1923012957.html

Путин пообещал, что идею общероссийского родительского комитета проработают

Путин пообещал, что идею общероссийского родительского комитета проработают - РИА Новости, 23.01.2024

Путин пообещал, что идею общероссийского родительского комитета проработают

Президент России Владимир Путин пообещал, что идея создания общероссийского родительского комитета будет проработана. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T16:16

2024-01-23T16:16

2024-01-23T16:26

общество

россия

владимир путин

год семьи

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что идея создания общероссийского родительского комитета будет проработана. На встрече Путина с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов семья Каретниковых предложила создать общероссийский родительский комитет. "Организовать не сложно, но я скажу министру, он все сделает сразу, быстро. Но дело же не в этом, надо понять, что он будет делать, этот общеродительский комитет. Сама по себе идея звучит красиво", - сказал Путин. "Я обязательно скажу министру, он точно совершенно подхватит это. Я за, я думаю, это может быть интересно и полезно, когда будет дополнительная связь между школой, в данном случае федеральными органами власти, региональными органами власти и родительским сообществом. Надо проработать, понять чем он конкретно будет заниматься", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html

https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922974417.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, год семьи, социальный навигатор, сн_образование