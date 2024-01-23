https://ria.ru/20240123/putin-1923012957.html
Путин пообещал, что идею общероссийского родительского комитета проработают
Путин пообещал, что идею общероссийского родительского комитета проработают - РИА Новости, 23.01.2024
Путин пообещал, что идею общероссийского родительского комитета проработают
Президент России Владимир Путин пообещал, что идея создания общероссийского родительского комитета будет проработана. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T16:16
2024-01-23T16:16
2024-01-23T16:26
общество
россия
владимир путин
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сн_образование
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что идея создания общероссийского родительского комитета будет проработана. На встрече Путина с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов семья Каретниковых предложила создать общероссийский родительский комитет. "Организовать не сложно, но я скажу министру, он все сделает сразу, быстро. Но дело же не в этом, надо понять, что он будет делать, этот общеродительский комитет. Сама по себе идея звучит красиво", - сказал Путин. "Я обязательно скажу министру, он точно совершенно подхватит это. Я за, я думаю, это может быть интересно и полезно, когда будет дополнительная связь между школой, в данном случае федеральными органами власти, региональными органами власти и родительским сообществом. Надо проработать, понять чем он конкретно будет заниматься", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html
https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922974417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, год семьи, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Год семьи, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин пообещал, что идею общероссийского родительского комитета проработают
Путин: идея создания общероссийского родительского комитета звучит красиво
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал, что идея создания общероссийского родительского комитета будет проработана.
На встрече Путина с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов семья Каретниковых предложила создать общероссийский родительский комитет.
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"Организовать не сложно, но я скажу министру, он все сделает сразу, быстро. Но дело же не в этом, надо понять, что он будет делать, этот общеродительский комитет. Сама по себе идея звучит красиво", - сказал Путин.
"Я обязательно скажу министру, он точно совершенно подхватит это. Я за, я думаю, это может быть интересно и полезно, когда будет дополнительная связь между школой, в данном случае федеральными органами власти, региональными органами власти и родительским сообществом. Надо проработать, понять чем он конкретно будет заниматься", - добавил глава государства.
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