https://ria.ru/20240123/prezident-1922870276.html

На одном из сервисов по поиску работы появилась вакансия президента России

На одном из сервисов по поиску работы появилась вакансия президента России - РИА Новости, 23.01.2024

На одном из сервисов по поиску работы появилась вакансия президента России

Вакансия президента РФ появилась на сайте сервиса по поиску работы SuperJob, к будущему главе государства предъявляются такие требования, как активная жизненная РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T03:11

2024-01-23T03:11

2024-01-23T03:11

россия

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

superjob

совет федерации рф

николай харитонов

политика

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вакансия президента РФ появилась на сайте сервиса по поиску работы SuperJob, к будущему главе государства предъявляются такие требования, как активная жизненная позиция и патриотизм, в качестве работодателя указана Российская Федерация, следует из текста вакансии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. "Среди требований к кандидатам в лидеры страны: возраст - от 35 лет, патриотизм и активная жизненная позиция, обязательно владение хотя бы одним европейским языком, готовность к постоянным командировкам", - отмечается в вакансии. Кроме того, президент обязательно должен иметь гражданство РФ, подтвержденный опыт постоянного проживания в РФ не менее 25 лет, отсутствие гражданства другого государства (за исключением гражданства государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию). Указывается, что к опыту работы на аналогичной должности работодатель отнесется с пониманием. В должностные обязанности будет входить эффективное управление страной с населением 150 миллионов человек: назначение выборов Государственной Думы, представление России в международных отношениях, проведение переговоров, подписание ратификационных грамот, принятие решения о назначении референдума и так далее. В вакансии также указано, что в случае избрания работодатель предоставляет личный самолет, государственную квартиру и дачу, а также полное содержание за государственный счет (медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) для президента и членов его семьи, персональный кабинет с видом на Кремль (изнутри), проезд от места проживания к месту работы без пробок. Условия выхода на пенсию оговариваются отдельно с каждым успешным кандидатом. Зарплата "белая", по договоренности, оформление по Трудовому кодексу. "SuperJob уже не в первый раз размещает вакансию Президента Российской Федерации в период избирательной кампании. Этой активностью мы хотим напомнить россиянам, что быть Президентом, управлять государством и защищать страну – это работа, требующая соответствующего опыта и навыков. И что на эту работу, так же как и на любую другую, – избираются", - пояснили агентству представители сервиса. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов им не нужно собирать подписи. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240115/zapretil-1921494195.html

https://ria.ru/20240122/iformataki-1922804856.html

https://ria.ru/20240117/vybory-1921937757.html

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россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, superjob, совет федерации рф, николай харитонов, политика