https://ria.ru/20240123/prezident-1922870276.html
На одном из сервисов по поиску работы появилась вакансия президента России
На одном из сервисов по поиску работы появилась вакансия президента России - РИА Новости, 23.01.2024
На одном из сервисов по поиску работы появилась вакансия президента России
Вакансия президента РФ появилась на сайте сервиса по поиску работы SuperJob, к будущему главе государства предъявляются такие требования, как активная жизненная РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T03:11
2024-01-23T03:11
2024-01-23T03:11
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леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
superjob
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политика
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Вакансия президента РФ появилась на сайте сервиса по поиску работы SuperJob, к будущему главе государства предъявляются такие требования, как активная жизненная позиция и патриотизм, в качестве работодателя указана Российская Федерация, следует из текста вакансии. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта. "Среди требований к кандидатам в лидеры страны: возраст - от 35 лет, патриотизм и активная жизненная позиция, обязательно владение хотя бы одним европейским языком, готовность к постоянным командировкам", - отмечается в вакансии. Кроме того, президент обязательно должен иметь гражданство РФ, подтвержденный опыт постоянного проживания в РФ не менее 25 лет, отсутствие гражданства другого государства (за исключением гражданства государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию). Указывается, что к опыту работы на аналогичной должности работодатель отнесется с пониманием. В должностные обязанности будет входить эффективное управление страной с населением 150 миллионов человек: назначение выборов Государственной Думы, представление России в международных отношениях, проведение переговоров, подписание ратификационных грамот, принятие решения о назначении референдума и так далее. В вакансии также указано, что в случае избрания работодатель предоставляет личный самолет, государственную квартиру и дачу, а также полное содержание за государственный счет (медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) для президента и членов его семьи, персональный кабинет с видом на Кремль (изнутри), проезд от места проживания к месту работы без пробок. Условия выхода на пенсию оговариваются отдельно с каждым успешным кандидатом. Зарплата "белая", по договоренности, оформление по Трудовому кодексу. "SuperJob уже не в первый раз размещает вакансию Президента Российской Федерации в период избирательной кампании. Этой активностью мы хотим напомнить россиянам, что быть Президентом, управлять государством и защищать страну – это работа, требующая соответствующего опыта и навыков. И что на эту работу, так же как и на любую другую, – избираются", - пояснили агентству представители сервиса. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов им не нужно собирать подписи. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.
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россия, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, superjob, совет федерации рф, николай харитонов, политика
Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, SuperJob, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Политика
На одном из сервисов по поиску работы появилась вакансия президента России
На сайте по поиску работы SuperJob появилась вакансия президента России
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Вакансия президента РФ появилась на сайте
сервиса по поиску работы SuperJob, к будущему главе государства предъявляются такие требования, как активная жизненная позиция и патриотизм, в качестве работодателя указана Российская Федерация, следует из текста вакансии.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня - 15, 16 и 17 марта.
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"Среди требований к кандидатам в лидеры страны: возраст - от 35 лет, патриотизм и активная жизненная позиция, обязательно владение хотя бы одним европейским языком, готовность к постоянным командировкам", - отмечается в вакансии.
Кроме того, президент обязательно должен иметь гражданство РФ, подтвержденный опыт постоянного проживания в РФ не менее 25 лет, отсутствие гражданства другого государства (за исключением гражданства государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию). Указывается, что к опыту работы на аналогичной должности работодатель отнесется с пониманием.
В должностные обязанности будет входить эффективное управление страной с населением 150 миллионов человек: назначение выборов Государственной Думы, представление России в международных отношениях, проведение переговоров, подписание ратификационных грамот, принятие решения о назначении референдума и так далее.
В вакансии также указано, что в случае избрания работодатель предоставляет личный самолет, государственную квартиру и дачу, а также полное содержание за государственный счет (медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) для президента и членов его семьи, персональный кабинет с видом на Кремль (изнутри), проезд от места проживания к месту работы без пробок. Условия выхода на пенсию оговариваются отдельно с каждым успешным кандидатом. Зарплата "белая", по договоренности, оформление по Трудовому кодексу.
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"SuperJob уже не в первый раз размещает вакансию Президента Российской Федерации в период избирательной кампании. Этой активностью мы хотим напомнить россиянам, что быть Президентом, управлять государством и защищать страну – это работа, требующая соответствующего опыта и навыков. И что на эту работу, так же как и на любую другую, – избираются", - пояснили агентству представители сервиса.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
и Владислава Даванкова
. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов им не нужно собирать подписи. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович
, Борис Надеждин
, Андрей Богданов, Сергей Бабурин
, Ирина Свиpидова - должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину
, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.
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