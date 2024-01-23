https://ria.ru/20240123/podpisi-1923002269.html

Богданов рассказал о сборе подписей к президентским выборам

Богданов рассказал о сборе подписей к президентским выборам - РИА Новости, 23.01.2024

Богданов рассказал о сборе подписей к президентским выборам

Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил РИА Новости, что сбор подписей для выдвижения его на выборы президента РФ РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:49

2024-01-23T15:49

2024-01-23T15:49

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

цик рф

антон богданов

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил РИА Новости, что сбор подписей для выдвижения его на выборы президента РФ "идет отлично", 90 тысяч подписей уже собрано, остальные ожидаются из регионов. "Все идет отлично… 105 тысяч будет. Вернее, соберем больше, но проверять будем достаточно тщательно, поэтому отбраковка все равно составляет процентов 30. Мы успеваем, сейчас больше 50 тысяч подписей сброшюровано и подготовлено к сдаче, ждем остатки из регионов, 90 тысяч подписей уже на руках. Я даже думаю, что уже все собрано, просто осталось дождаться подписей с регионов, некоторые поездами едут, некоторые самолетами", - сказал Богданов РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240122/iformataki-1922804856.html

https://ria.ru/20240122/putin-1922723919.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф, антон богданов