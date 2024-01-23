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Богданов рассказал о сборе подписей к президентским выборам - РИА Новости, 23.01.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:49 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/podpisi-1923002269.html
Богданов рассказал о сборе подписей к президентским выборам
Богданов рассказал о сборе подписей к президентским выборам - РИА Новости, 23.01.2024
Богданов рассказал о сборе подписей к президентским выборам
Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил РИА Новости, что сбор подписей для выдвижения его на выборы президента РФ РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:49
2024-01-23T15:49
выборы президента россии — 2024
политика
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
цик рф
антон богданов
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил РИА Новости, что сбор подписей для выдвижения его на выборы президента РФ "идет отлично", 90 тысяч подписей уже собрано, остальные ожидаются из регионов. "Все идет отлично… 105 тысяч будет. Вернее, соберем больше, но проверять будем достаточно тщательно, поэтому отбраковка все равно составляет процентов 30. Мы успеваем, сейчас больше 50 тысяч подписей сброшюровано и подготовлено к сдаче, ждем остатки из регионов, 90 тысяч подписей уже на руках. Я даже думаю, что уже все собрано, просто осталось дождаться подписей с регионов, некоторые поездами едут, некоторые самолетами", - сказал Богданов РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240122/iformataki-1922804856.html
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политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, цик рф, антон богданов
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Антон Богданов
Богданов рассказал о сборе подписей к президентским выборам

Кандидат в президенты Богданов заявил, что собрал 90 тысяч подписей к выборам

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКандидат от партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов подает документы в ЦИК в качестве кандидата на пост президента РФ
Кандидат от партии Российская партия свободы и справедливости Андрей Богданов подает документы в ЦИК в качестве кандидата на пост президента РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Кандидат от партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов подает документы в ЦИК в качестве кандидата на пост президента РФ
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Основатель партии "Российская партия свободы и справедливости" Андрей Богданов сообщил РИА Новости, что сбор подписей для выдвижения его на выборы президента РФ "идет отлично", 90 тысяч подписей уже собрано, остальные ожидаются из регионов.
"Все идет отлично… 105 тысяч будет. Вернее, соберем больше, но проверять будем достаточно тщательно, поэтому отбраковка все равно составляет процентов 30. Мы успеваем, сейчас больше 50 тысяч подписей сброшюровано и подготовлено к сдаче, ждем остатки из регионов, 90 тысяч подписей уже на руках. Я даже думаю, что уже все собрано, просто осталось дождаться подписей с регионов, некоторые поездами едут, некоторые самолетами", - сказал Богданов РИА Новости.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В Совфеде рассказали об информатаках на выборы президента
22 января, 16:57
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Подача подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина в ЦИК - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах
22 января, 11:10
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФЦИК РФАнтон Богданов
 
 
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