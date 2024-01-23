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Руденя: 289 проектов реализуют по Программе поддержки местных инициатив - РИА Новости, 23.01.2024
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Липецкая область
 
17:36 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/podderzhka-1923039843.html
Руденя: 289 проектов реализуют по Программе поддержки местных инициатив
Руденя: 289 проектов реализуют по Программе поддержки местных инициатив - РИА Новости, 23.01.2024
Руденя: 289 проектов реализуют по Программе поддержки местных инициатив
В этом году в Тверской области будет реализовано 289 проектов по Программе поддержки местных инициатив, финансирование будет увеличено в два раза, сообщает... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:36
2024-01-23T17:36
липецкая область
игорь руденя
финансирование
поддержка
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В этом году в Тверской области будет реализовано 289 проектов по Программе поддержки местных инициатив, финансирование будет увеличено в два раза, сообщает пресс-служба регионального правительства. На реализацию проектов направят 429,1 миллиона рублей. Решение принято на заседании правительства Тверской области во вторник под руководством губернатора Игоря Рудени. В этом году по решению главы региона объем финансирования программы из областного бюджета увеличен почти в два раза по сравнению с 2023 годом. "Это одна из самых популярных программ на территории региона, она очень востребована жителями. В связи с увеличением объема финансирования программы – очень высокая ответственность по целевому и качественному использованию этих денег. Мы растем по данной программе каждый год. Важно, чтобы за этим объемом мы не потеряли качество ее реализации. Все муниципалитеты, которые участвуют в Программе поддержки местных инициатив, должны четко осознавать свою ответственность", - цитирует пресс-служба Руденю. Расширена типология проектов: по программе теперь можно приобрести газоиспользующее оборудование, а также реализовать инициативы в сфере образования, в том числе по приобретению оборудования для улучшения материально- технической базы учреждений сферы. Как и в прежние годы в программу вошли проекты по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, приобретению специализированной техники, устройству детских площадок, спортивных объектов, обновлению уличного освещения, благоустройству воинских захоронений и мемориалов, дворовых территорий и контейнерных площадок и другие направления. Участниками программы в этом году являются все 40 муниципальных образований региона. По прошедшим конкурсный отбор проектам, самыми активными на 2024 год стали Старицкий (44), Вышневолоцкий (27), Лихославльский (26), Андреапольский (22), Весьегонский (16) округа. В реализацию инициатив помимо областной казны вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников. Программа действует на территории Верхневолжья с 2013 года и пользуется большой популярностью среди населения. За это время реализовано 2413 проектов, объем поддержки из областного бюджета составил 1,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240123/rudenya-1923009322.html
https://ria.ru/20240112/rudenya-1921000128.html
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игорь руденя, финансирование, поддержка
Липецкая область, Игорь Руденя, Финансирование, поддержка

Руденя: 289 проектов реализуют по Программе поддержки местных инициатив

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: 289 проектов реализуют по Программе поддержки местных инициатив
Руденя: 289 проектов реализуют по Программе поддержки местных инициатив - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Руденя: 289 проектов реализуют по Программе поддержки местных инициатив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В этом году в Тверской области будет реализовано 289 проектов по Программе поддержки местных инициатив, финансирование будет увеличено в два раза, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На реализацию проектов направят 429,1 миллиона рублей. Решение принято на заседании правительства Тверской области во вторник под руководством губернатора Игоря Рудени.
В этом году по решению главы региона объем финансирования программы из областного бюджета увеличен почти в два раза по сравнению с 2023 годом.
"Это одна из самых популярных программ на территории региона, она очень востребована жителями. В связи с увеличением объема финансирования программы – очень высокая ответственность по целевому и качественному использованию этих денег. Мы растем по данной программе каждый год. Важно, чтобы за этим объемом мы не потеряли качество ее реализации. Все муниципалитеты, которые участвуют в Программе поддержки местных инициатив, должны четко осознавать свою ответственность", - цитирует пресс-служба Руденю.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Руденя поставил задачи по сохранению объектов культурного наследия
Вчера, 16:06
Расширена типология проектов: по программе теперь можно приобрести газоиспользующее оборудование, а также реализовать инициативы в сфере образования, в том числе по приобретению оборудования для улучшения материально- технической базы учреждений сферы.
Как и в прежние годы в программу вошли проекты по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, приобретению специализированной техники, устройству детских площадок, спортивных объектов, обновлению уличного освещения, благоустройству воинских захоронений и мемориалов, дворовых территорий и контейнерных площадок и другие направления.
Участниками программы в этом году являются все 40 муниципальных образований региона. По прошедшим конкурсный отбор проектам, самыми активными на 2024 год стали Старицкий (44), Вышневолоцкий (27), Лихославльский (26), Андреапольский (22), Весьегонский (16) округа.
Руденя поручил увеличить единовременную региональную выплату контрактникам - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Руденя поручил увеличить единовременную региональную выплату контрактникам
12 января, 17:22
В реализацию инициатив помимо областной казны вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.
Программа действует на территории Верхневолжья с 2013 года и пользуется большой популярностью среди населения. За это время реализовано 2413 проектов, объем поддержки из областного бюджета составил 1,4 миллиарда рублей.
 
Липецкая областьИгорь РуденяФинансированиеподдержка
 
 
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