https://ria.ru/20240123/podderzhka-1923039843.html
Руденя: 289 проектов реализуют по Программе поддержки местных инициатив
Руденя: 289 проектов реализуют по Программе поддержки местных инициатив - РИА Новости, 23.01.2024
Руденя: 289 проектов реализуют по Программе поддержки местных инициатив
В этом году в Тверской области будет реализовано 289 проектов по Программе поддержки местных инициатив, финансирование будет увеличено в два раза, сообщает... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T17:36
2024-01-23T17:36
2024-01-23T17:36
липецкая область
игорь руденя
финансирование
поддержка
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В этом году в Тверской области будет реализовано 289 проектов по Программе поддержки местных инициатив, финансирование будет увеличено в два раза, сообщает пресс-служба регионального правительства. На реализацию проектов направят 429,1 миллиона рублей. Решение принято на заседании правительства Тверской области во вторник под руководством губернатора Игоря Рудени. В этом году по решению главы региона объем финансирования программы из областного бюджета увеличен почти в два раза по сравнению с 2023 годом. "Это одна из самых популярных программ на территории региона, она очень востребована жителями. В связи с увеличением объема финансирования программы – очень высокая ответственность по целевому и качественному использованию этих денег. Мы растем по данной программе каждый год. Важно, чтобы за этим объемом мы не потеряли качество ее реализации. Все муниципалитеты, которые участвуют в Программе поддержки местных инициатив, должны четко осознавать свою ответственность", - цитирует пресс-служба Руденю. Расширена типология проектов: по программе теперь можно приобрести газоиспользующее оборудование, а также реализовать инициативы в сфере образования, в том числе по приобретению оборудования для улучшения материально- технической базы учреждений сферы. Как и в прежние годы в программу вошли проекты по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, приобретению специализированной техники, устройству детских площадок, спортивных объектов, обновлению уличного освещения, благоустройству воинских захоронений и мемориалов, дворовых территорий и контейнерных площадок и другие направления. Участниками программы в этом году являются все 40 муниципальных образований региона. По прошедшим конкурсный отбор проектам, самыми активными на 2024 год стали Старицкий (44), Вышневолоцкий (27), Лихославльский (26), Андреапольский (22), Весьегонский (16) округа. В реализацию инициатив помимо областной казны вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников. Программа действует на территории Верхневолжья с 2013 года и пользуется большой популярностью среди населения. За это время реализовано 2413 проектов, объем поддержки из областного бюджета составил 1,4 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240123/rudenya-1923009322.html
https://ria.ru/20240112/rudenya-1921000128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, финансирование, поддержка
Липецкая область, Игорь Руденя, Финансирование, поддержка
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. В этом году в Тверской области будет реализовано 289 проектов по Программе поддержки местных инициатив, финансирование будет увеличено в два раза, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На реализацию проектов направят 429,1 миллиона рублей. Решение принято на заседании правительства Тверской области во вторник под руководством губернатора Игоря Рудени
.
В этом году по решению главы региона объем финансирования программы из областного бюджета увеличен почти в два раза по сравнению с 2023 годом.
"Это одна из самых популярных программ на территории региона, она очень востребована жителями. В связи с увеличением объема финансирования программы – очень высокая ответственность по целевому и качественному использованию этих денег. Мы растем по данной программе каждый год. Важно, чтобы за этим объемом мы не потеряли качество ее реализации. Все муниципалитеты, которые участвуют в Программе поддержки местных инициатив, должны четко осознавать свою ответственность", - цитирует пресс-служба Руденю.
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Расширена типология проектов: по программе теперь можно приобрести газоиспользующее оборудование, а также реализовать инициативы в сфере образования, в том числе по приобретению оборудования для улучшения материально- технической базы учреждений сферы.
Как и в прежние годы в программу вошли проекты по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, приобретению специализированной техники, устройству детских площадок, спортивных объектов, обновлению уличного освещения, благоустройству воинских захоронений и мемориалов, дворовых территорий и контейнерных площадок и другие направления.
Участниками программы в этом году являются все 40 муниципальных образований региона. По прошедшим конкурсный отбор проектам, самыми активными на 2024 год стали Старицкий (44), Вышневолоцкий (27), Лихославльский (26), Андреапольский (22), Весьегонский (16) округа.
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В реализацию инициатив помимо областной казны вклад вносят местные жители, муниципальные бюджеты, предусмотрено софинансирование из внебюджетных источников.
Программа действует на территории Верхневолжья с 2013 года и пользуется большой популярностью среди населения. За это время реализовано 2413 проектов, объем поддержки из областного бюджета составил 1,4 миллиарда рублей.