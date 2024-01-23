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Песков заявил, что даты визита Путина в Турцию пока не определили - РИА Новости, 23.01.2024
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12:27 23.01.2024 (обновлено: 12:36 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/peskov-1922939719.html
Песков заявил, что даты визита Путина в Турцию пока не определили
Песков заявил, что даты визита Путина в Турцию пока не определили - РИА Новости, 23.01.2024
Песков заявил, что даты визита Путина в Турцию пока не определили
Даты визита президента РФ Владимира Путина в Турцию будут озвучены, как только лидеры стран согласуют их, переговоры на повестке дня, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T12:27
2024-01-23T12:36
турция
дмитрий песков
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Даты визита президента РФ Владимира Путина в Турцию будут озвучены, как только лидеры стран согласуют их, переговоры на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что действительно контакты на высшем уровне российско-турецкие, на повестке дня, они готовятся. Как только президенты окончательно согласуют даты визита, мы сразу же вам сообщим, своевременно", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста. Ожидается, что поездка Путина состоится 12 февраля.Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила в субботу, что Анкара ожидает визита президента РФ 12 февраля. В Кремле на это заявили РИА Новости, что сообщат своевременно о поездке российского лидера.Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.
https://ria.ru/20240123/peregovory-1922868595.html
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турция, дмитрий песков, политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Турция, Дмитрий Песков, Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Песков заявил, что даты визита Путина в Турцию пока не определили

Песков: точных дат визита Путина в Турцию нет, идет согласование

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Даты визита президента РФ Владимира Путина в Турцию будут озвучены, как только лидеры стран согласуют их, переговоры на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы неоднократно говорили, что действительно контакты на высшем уровне российско-турецкие, на повестке дня, они готовятся. Как только президенты окончательно согласуют даты визита, мы сразу же вам сообщим, своевременно", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста. Ожидается, что поездка Путина состоится 12 февраля.
Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила в субботу, что Анкара ожидает визита президента РФ 12 февраля. В Кремле на это заявили РИА Новости, что сообщат своевременно о поездке российского лидера.
Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Лавров проводит переговоры в ООН с главой МИД Турции
Вчера, 02:46
 
ТурцияДмитрий ПесковПолитикаВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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