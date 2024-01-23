https://ria.ru/20240123/peskov-1922939719.html

Песков заявил, что даты визита Путина в Турцию пока не определили

Песков заявил, что даты визита Путина в Турцию пока не определили - РИА Новости, 23.01.2024

Песков заявил, что даты визита Путина в Турцию пока не определили

Даты визита президента РФ Владимира Путина в Турцию будут озвучены, как только лидеры стран согласуют их, переговоры на повестке дня, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T12:27

2024-01-23T12:27

2024-01-23T12:36

турция

дмитрий песков

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Даты визита президента РФ Владимира Путина в Турцию будут озвучены, как только лидеры стран согласуют их, переговоры на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы неоднократно говорили, что действительно контакты на высшем уровне российско-турецкие, на повестке дня, они готовятся. Как только президенты окончательно согласуют даты визита, мы сразу же вам сообщим, своевременно", - сообщил Песков, отвечая на вопрос журналиста. Ожидается, что поездка Путина состоится 12 февраля.Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила в субботу, что Анкара ожидает визита президента РФ 12 февраля. В Кремле на это заявили РИА Новости, что сообщат своевременно о поездке российского лидера.Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.

https://ria.ru/20240123/peregovory-1922868595.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, дмитрий песков, политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган