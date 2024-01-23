https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922976992.html

Патриарх Кирилл призвал принять закон о статусе капелланов

Патриарх Кирилл призвал принять закон о статусе капелланов - РИА Новости, 23.01.2024

Патриарх Кирилл призвал принять закон о статусе капелланов

Необходимо принять федеральный закон, который бы обозначил статус капелланов и предоставил военным священникам, служащим в зоне боевых действий, соответствующие РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:43

2024-01-23T14:43

2024-01-23T14:43

религия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

валентина матвиенко

русская православная церковь

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905312311_0:381:2964:2048_1920x0_80_0_0_ed8c6c2815de22147ff0762a60561e76.jpg

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Необходимо принять федеральный закон, который бы обозначил статус капелланов и предоставил военным священникам, служащим в зоне боевых действий, соответствующие социальные льготы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Сегодня более 100 священнослужителей у нас находятся в зоне боевых действий, некоторые получили ранения, есть и потери. Мы будем продолжать взаимодействовать с Вооруженными силами. Но для этого важно определить правовой статус военного духовенства - на уровне федерального закона - и предоставить военным священнослужителям социальные льготы, которые имеются у всех участников СВО. У всех есть, а у священников нет", - сказал патриарх на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде. Он отметил, что священники служат "не в обозе", а сразу за передней линией. "Они среди тех, кто ранен, кто готовится идти в атаку - и там они очень нужны. Их слово помогает, вдохновляет, вразумляет, укрепляет. Но и туда достреливают снайперы, и (прилетают снаряды - ред.) при использовании другого оружия. Поэтому мы имеем потери", - заключил предстоятель РПЦ. Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть пройдет 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума. Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тыс. человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства.

https://ria.ru/20230710/mitropolit-1883159627.html

https://ria.ru/20240118/ikona-1921974322.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), валентина матвиенко, русская православная церковь, совет федерации рф