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Патриарх Кирилл призвал принять закон о статусе капелланов - РИА Новости, 23.01.2024
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Религия
 
14:43 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922976992.html
Патриарх Кирилл призвал принять закон о статусе капелланов
Патриарх Кирилл призвал принять закон о статусе капелланов - РИА Новости, 23.01.2024
Патриарх Кирилл призвал принять закон о статусе капелланов
Необходимо принять федеральный закон, который бы обозначил статус капелланов и предоставил военным священникам, служащим в зоне боевых действий, соответствующие РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:43
2024-01-23T14:43
религия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
валентина матвиенко
русская православная церковь
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Необходимо принять федеральный закон, который бы обозначил статус капелланов и предоставил военным священникам, служащим в зоне боевых действий, соответствующие социальные льготы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Сегодня более 100 священнослужителей у нас находятся в зоне боевых действий, некоторые получили ранения, есть и потери. Мы будем продолжать взаимодействовать с Вооруженными силами. Но для этого важно определить правовой статус военного духовенства - на уровне федерального закона - и предоставить военным священнослужителям социальные льготы, которые имеются у всех участников СВО. У всех есть, а у священников нет", - сказал патриарх на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде. Он отметил, что священники служат "не в обозе", а сразу за передней линией. "Они среди тех, кто ранен, кто готовится идти в атаку - и там они очень нужны. Их слово помогает, вдохновляет, вразумляет, укрепляет. Но и туда достреливают снайперы, и (прилетают снаряды - ред.) при использовании другого оружия. Поэтому мы имеем потери", - заключил предстоятель РПЦ. Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть пройдет 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума. Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тыс. человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства.
https://ria.ru/20230710/mitropolit-1883159627.html
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москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), валентина матвиенко, русская православная церковь, совет федерации рф
Религия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Валентина Матвиенко, Русская православная церковь, Совет Федерации РФ
Патриарх Кирилл призвал принять закон о статусе капелланов

Патриарх Кирилл: в зоне боевых действий находятся более ста священнослужителей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Необходимо принять федеральный закон, который бы обозначил статус капелланов и предоставил военным священникам, служащим в зоне боевых действий, соответствующие социальные льготы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«
"Сегодня более 100 священнослужителей у нас находятся в зоне боевых действий, некоторые получили ранения, есть и потери. Мы будем продолжать взаимодействовать с Вооруженными силами. Но для этого важно определить правовой статус военного духовенства - на уровне федерального закона - и предоставить военным священнослужителям социальные льготы, которые имеются у всех участников СВО. У всех есть, а у священников нет", - сказал патриарх на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде.
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл на передовой
Митрополит Кирилл: бойцам важна духовная поддержка священника
10 июля 2023, 08:00
Он отметил, что священники служат "не в обозе", а сразу за передней линией.
«
"Они среди тех, кто ранен, кто готовится идти в атаку - и там они очень нужны. Их слово помогает, вдохновляет, вразумляет, укрепляет. Но и туда достреливают снайперы, и (прилетают снаряды - ред.) при использовании другого оружия. Поэтому мы имеем потери", - заключил предстоятель РПЦ.
Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть пройдет 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.
Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тыс. человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства.
Репродукция иконы Спас Нерукотворный - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Икону "Спас Нерукотворный" доставили на передовые позиции в зоне СВО
18 января, 05:11
 
РелигияМоскваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Валентина МатвиенкоРусская православная церковьСовет Федерации РФ
 
 
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