Патриарх Кирилл призвал принять закон о статусе капелланов
Патриарх Кирилл: в зоне боевых действий находятся более ста священнослужителей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Необходимо принять федеральный закон, который бы обозначил статус капелланов и предоставил военным священникам, служащим в зоне боевых действий, соответствующие социальные льготы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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"Сегодня более 100 священнослужителей у нас находятся в зоне боевых действий, некоторые получили ранения, есть и потери. Мы будем продолжать взаимодействовать с Вооруженными силами. Но для этого важно определить правовой статус военного духовенства - на уровне федерального закона - и предоставить военным священнослужителям социальные льготы, которые имеются у всех участников СВО. У всех есть, а у священников нет", - сказал патриарх на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде.
Он отметил, что священники служат "не в обозе", а сразу за передней линией.
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"Они среди тех, кто ранен, кто готовится идти в атаку - и там они очень нужны. Их слово помогает, вдохновляет, вразумляет, укрепляет. Но и туда достреливают снайперы, и (прилетают снаряды - ред.) при использовании другого оружия. Поэтому мы имеем потери", - заключил предстоятель РПЦ.
Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть пройдет 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.
Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тыс. человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства.