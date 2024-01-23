https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922974417.html

Патриарх призвал принять федеральный закон о статусе многодетной семьи

Патриарх призвал принять федеральный закон о статусе многодетной семьи - РИА Новости, 23.01.2024

Патриарх призвал принять федеральный закон о статусе многодетной семьи

Необходимо принять федеральный закон о статусе многодетной семьи, а также рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:33

2024-01-23T14:33

2024-01-23T14:33

религия

москва

валентина матвиенко

совет федерации рф

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Необходимо принять федеральный закон о статусе многодетной семьи, а также рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Хотелось бы сказать о необходимости принятия федерального закона о многодетной семье. Сегодня президентом подписан указ о мерах поддержки многодетных семей – это очень важный этап в деле поддержки семьи", - сказал патриарх Кирилл, выступая на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде. По его словам, важно всесторонне поддерживать многодетные семьи. "Необходимо расширить финансовую и иную поддержку многодетных семей, может быть, используя опыт других государств, например, упростить для них выдачу пособий, а также процедуру признания семьи малообеспеченной, а также рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей", - добавил патриарх Кирилл. Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть пройдет 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума. Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тысяч человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства.

https://ria.ru/20231228/rpts-1918602195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, валентина матвиенко, совет федерации рф, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)