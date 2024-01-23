Патриарх призвал принять федеральный закон о статусе многодетной семьи
Патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о статусе многодетной семьи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Необходимо принять федеральный закон о статусе многодетной семьи, а также рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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"Хотелось бы сказать о необходимости принятия федерального закона о многодетной семье. Сегодня президентом подписан указ о мерах поддержки многодетных семей – это очень важный этап в деле поддержки семьи", - сказал патриарх Кирилл, выступая на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде.
По его словам, важно всесторонне поддерживать многодетные семьи. "Необходимо расширить финансовую и иную поддержку многодетных семей, может быть, используя опыт других государств, например, упростить для них выдачу пособий, а также процедуру признания семьи малообеспеченной, а также рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей", - добавил патриарх Кирилл.
Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть пройдет 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.
Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тысяч человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства.