Рейтинг@Mail.ru
Патриарх призвал принять федеральный закон о статусе многодетной семьи - РИА Новости, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:33 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922974417.html
Патриарх призвал принять федеральный закон о статусе многодетной семьи
Патриарх призвал принять федеральный закон о статусе многодетной семьи - РИА Новости, 23.01.2024
Патриарх призвал принять федеральный закон о статусе многодетной семьи
Необходимо принять федеральный закон о статусе многодетной семьи, а также рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:33
2024-01-23T14:33
религия
москва
валентина матвиенко
совет федерации рф
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886593093_0:143:3071:1870_1920x0_80_0_0_88245a2c23faa8fcbcc4ae274e3259a2.jpg
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Необходимо принять федеральный закон о статусе многодетной семьи, а также рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Хотелось бы сказать о необходимости принятия федерального закона о многодетной семье. Сегодня президентом подписан указ о мерах поддержки многодетных семей – это очень важный этап в деле поддержки семьи", - сказал патриарх Кирилл, выступая на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде. По его словам, важно всесторонне поддерживать многодетные семьи. "Необходимо расширить финансовую и иную поддержку многодетных семей, может быть, используя опыт других государств, например, упростить для них выдачу пособий, а также процедуру признания семьи малообеспеченной, а также рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей", - добавил патриарх Кирилл. Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть пройдет 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума. Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тысяч человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства.
https://ria.ru/20231228/rpts-1918602195.html
https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922973874.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886593093_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_ab686de2aab131a7296b1434245b7b85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, валентина матвиенко, совет федерации рф, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Москва, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх призвал принять федеральный закон о статусе многодетной семьи

Патриарх Кирилл призвал принять федеральный закон о статусе многодетной семьи

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Необходимо принять федеральный закон о статусе многодетной семьи, а также рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«
"Хотелось бы сказать о необходимости принятия федерального закона о многодетной семье. Сегодня президентом подписан указ о мерах поддержки многодетных семей – это очень важный этап в деле поддержки семьи", - сказал патриарх Кирилл, выступая на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Прихожане на богослужении в церкви Покрова на Нерли во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
РПЦ призвала законодателей ориентироваться на новый документ Церкви о детях
28 декабря 2023, 04:39
По его словам, важно всесторонне поддерживать многодетные семьи. "Необходимо расширить финансовую и иную поддержку многодетных семей, может быть, используя опыт других государств, например, упростить для них выдачу пособий, а также процедуру признания семьи малообеспеченной, а также рассмотреть возможность принятия закона о досрочном выходе на пенсию для многодетных родителей", - добавил патриарх Кирилл.
Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть пройдет 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.
Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тысяч человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями
Вчера, 14:31
 
РелигияМоскваВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала