https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922973874.html
Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями
Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями - РИА Новости, 23.01.2024
Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями
Западный мир за несколько десятилетий переориентировался на враждебные христианству ценности, нынешняя западная элита провидит политику деконструкции... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:31
2024-01-23T14:31
2024-01-23T14:31
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Западный мир за несколько десятилетий переориентировался на враждебные христианству ценности, нынешняя западная элита провидит политику деконструкции христианского наследия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Весь европейский гуманизм вырос из христианских традиций, у истоков Европейского Союза были люди, чьи христианские убеждения во многом определяли государственную и политическую деятельность. Но на Западе переформатировались и начали этот христианский источник задвигать. Сегодня элита Запада проводит деконструкцию христианского наследия. Европейский дом все больше напоминает, по евангельскому выражению, гроб окрашенный, который снаружи кажется красивым, а внутри полон костей и всякой нечистоты", - сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде. Он также отметил, что западный мир за несколько десятилетий переориентировался на враждебные христианству ценности. "Западные элиты ведут войну против института традиционной семьи под предлогом свободного выбора. Гендерная идеология в виде нравственных извращений, массированной пропагандой сменой пола, явлениями, которые, как говорил апостол Павел, и именовать неприлично – уничтожают традиционную европейскую культуру, нравственные ценности", - добавил патриарх. Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть пройдет 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума. Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тысяч человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства.
https://ria.ru/20240108/khristianstvo-1920098098.html
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москва, совет федерации рф, русская православная церковь
Религия, Москва, Совет Федерации РФ, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями
Патриарх Кирилл: Запад переориентировался на враждебные христианству ценности
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Западный мир за несколько десятилетий переориентировался на враждебные христианству ценности, нынешняя западная элита провидит политику деконструкции христианского наследия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Весь европейский гуманизм вырос из христианских традиций, у истоков Европейского Союза были люди, чьи христианские убеждения во многом определяли государственную и политическую деятельность. Но на Западе переформатировались и начали этот христианский источник задвигать. Сегодня элита Запада проводит деконструкцию христианского наследия. Европейский дом все больше напоминает, по евангельскому выражению, гроб окрашенный, который снаружи кажется красивым, а внутри полон костей и всякой нечистоты", - сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде.
Христианство на Западе сменяет другая религия, заявил патриарх Кирилл
Он также отметил, что западный мир за несколько десятилетий переориентировался на враждебные христианству ценности.
"Западные элиты ведут войну против института традиционной семьи под предлогом свободного выбора. Гендерная идеология в виде нравственных извращений, массированной пропагандой сменой пола, явлениями, которые, как говорил апостол Павел, и именовать неприлично – уничтожают традиционную европейскую культуру, нравственные ценности", - добавил патриарх.
Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть пройдет 23-27 января в Москве
. Так, 23 января в Совете Федерации
проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко
и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.
Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ
митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тысяч человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства.
Патриарх Кирилл рассказал, что привело к столкновению России и Запада