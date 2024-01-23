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Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями - РИА Новости, 23.01.2024
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Религия
 
14:31 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922973874.html
Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями
Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями - РИА Новости, 23.01.2024
Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями
Западный мир за несколько десятилетий переориентировался на враждебные христианству ценности, нынешняя западная элита провидит политику деконструкции... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:31
2024-01-23T14:31
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Западный мир за несколько десятилетий переориентировался на враждебные христианству ценности, нынешняя западная элита провидит политику деконструкции христианского наследия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Весь европейский гуманизм вырос из христианских традиций, у истоков Европейского Союза были люди, чьи христианские убеждения во многом определяли государственную и политическую деятельность. Но на Западе переформатировались и начали этот христианский источник задвигать. Сегодня элита Запада проводит деконструкцию христианского наследия. Европейский дом все больше напоминает, по евангельскому выражению, гроб окрашенный, который снаружи кажется красивым, а внутри полон костей и всякой нечистоты", - сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде. Он также отметил, что западный мир за несколько десятилетий переориентировался на враждебные христианству ценности. "Западные элиты ведут войну против института традиционной семьи под предлогом свободного выбора. Гендерная идеология в виде нравственных извращений, массированной пропагандой сменой пола, явлениями, которые, как говорил апостол Павел, и именовать неприлично – уничтожают традиционную европейскую культуру, нравственные ценности", - добавил патриарх. Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть пройдет 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума. Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тысяч человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства.
https://ria.ru/20240108/khristianstvo-1920098098.html
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москва, совет федерации рф, русская православная церковь
Религия, Москва, Совет Федерации РФ, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл рассказал, что Запад сделал с христианскими ценностями

Патриарх Кирилл: Запад переориентировался на враждебные христианству ценности

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Западный мир за несколько десятилетий переориентировался на враждебные христианству ценности, нынешняя западная элита провидит политику деконструкции христианского наследия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Весь европейский гуманизм вырос из христианских традиций, у истоков Европейского Союза были люди, чьи христианские убеждения во многом определяли государственную и политическую деятельность. Но на Западе переформатировались и начали этот христианский источник задвигать. Сегодня элита Запада проводит деконструкцию христианского наследия. Европейский дом все больше напоминает, по евангельскому выражению, гроб окрашенный, который снаружи кажется красивым, а внутри полон костей и всякой нечистоты", - сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
Христианство на Западе сменяет другая религия, заявил патриарх Кирилл
8 января, 00:17
Он также отметил, что западный мир за несколько десятилетий переориентировался на враждебные христианству ценности.
"Западные элиты ведут войну против института традиционной семьи под предлогом свободного выбора. Гендерная идеология в виде нравственных извращений, массированной пропагандой сменой пола, явлениями, которые, как говорил апостол Павел, и именовать неприлично – уничтожают традиционную европейскую культуру, нравственные ценности", - добавил патриарх.
Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть пройдет 23-27 января в Москве. Так, 23 января в Совете Федерации проходят ХII Рождественские парламентские встречи с участием председателя палаты Валентины Матвиенко и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также круглые столы с участием духовенства. В Кремлевском дворце 24 января пройдет пленарное заседание, которое возглавит патриарх Кирилл. А 25-27 января – секции и круглые столы. Итоговое заседание пройдет 27 января в зале церковных соборов храма Христа Спасителя – там будет оглашен проект итогового документа форума.
Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что 24-27 января в чтениях примут участие около 60 тысяч человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, поддержки семьи, биоэтики, храмостроительства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Патриарх Кирилл рассказал, что привело к столкновению России и Запада
9 апреля 2023, 22:56
 
РелигияМоскваСовет Федерации РФРусская православная церковь
 
 
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