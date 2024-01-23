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Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов - РИА Новости, 23.01.2024
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Религия
 
14:48 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/otets-1922978257.html
Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов
Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов - РИА Новости, 23.01.2024
Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов
Отцов трех и более детей нужно освободить от мобилизации, по действующему закону не мобилизуют отцов четырех и более детей, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:48
2024-01-23T14:48
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владимир путин
совет федерации рф
русская православная церковь
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Отцов трех и более детей нужно освободить от мобилизации, по действующему закону не мобилизуют отцов четырех и более детей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Совете Федерации. "В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей, особенно это актуально сейчас", - сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде. Он напомнил, что по действующему закону не мобилизуют отцов четырех и более детей, "но нужно представить такие же права семьям, имеющим троих детей – ведь именно такая семья дает минимальный, но реальный прирост населения". "У нас не так много семей с четырьмя детьми, а с тремя – есть. И именно такая семья обеспечивает воспроизводство населения", - заключил предстоятель РПЦ. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации в рамках СВО, она завершилась в конце октября того же года. Министерством обороны РФ было принято решение о предоставлении права на отсрочку от частичной мобилизации мужчинам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть проходит 23-27 января в Москве.
https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922974417.html
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россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, совет федерации рф, русская православная церковь
Религия, Россия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов

Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию отцов трех и более детей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Кирилл
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Патриарх Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Отцов трех и более детей нужно освободить от мобилизации, по действующему закону не мобилизуют отцов четырех и более детей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Совете Федерации.
"В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей, особенно это актуально сейчас", - сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Патриарх призвал принять федеральный закон о статусе многодетной семьи
Вчера, 14:33
Он напомнил, что по действующему закону не мобилизуют отцов четырех и более детей, "но нужно представить такие же права семьям, имеющим троих детей – ведь именно такая семья дает минимальный, но реальный прирост населения".
"У нас не так много семей с четырьмя детьми, а с тремя – есть. И именно такая семья обеспечивает воспроизводство населения", - заключил предстоятель РПЦ.
Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации в рамках СВО, она завершилась в конце октября того же года. Министерством обороны РФ было принято решение о предоставлении права на отсрочку от частичной мобилизации мужчинам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.
Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть проходит 23-27 января в Москве.
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