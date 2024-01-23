https://ria.ru/20240123/otets-1922978257.html

Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов

Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов - РИА Новости, 23.01.2024

Патриарх Кирилл призвал запретить мобилизацию многодетных отцов

Отцов трех и более детей нужно освободить от мобилизации, по действующему закону не мобилизуют отцов четырех и более детей, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:48

2024-01-23T14:48

2024-01-23T14:48

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Отцов трех и более детей нужно освободить от мобилизации, по действующему закону не мобилизуют отцов четырех и более детей, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Совете Федерации. "В целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России считаю важным на федеральном уровне законодательно запретить мобилизацию в мирное время многодетных отцов, имеющих трех и более детей, особенно это актуально сейчас", - сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании XII Парламентских встреч в рамках Международных рождественских образовательных чтений в Совфеде. Он напомнил, что по действующему закону не мобилизуют отцов четырех и более детей, "но нужно представить такие же права семьям, имеющим троих детей – ведь именно такая семья дает минимальный, но реальный прирост населения". "У нас не так много семей с четырьмя детьми, а с тремя – есть. И именно такая семья обеспечивает воспроизводство населения", - заключил предстоятель РПЦ. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации в рамках СВО, она завершилась в конце октября того же года. Министерством обороны РФ было принято решение о предоставлении права на отсрочку от частичной мобилизации мужчинам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет. Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум. В 2024 году тема чтений – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Региональный этап чтений состоялся в 2023 году, финальная их часть проходит 23-27 января в Москве.

https://ria.ru/20240123/patriarkh-1922974417.html

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россия, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, совет федерации рф, русская православная церковь