https://ria.ru/20240123/orbakayte-1922933541.html

Организатор концертов Орбакайте отреагировал на отмену шоу певицы в России

Организатор концертов Орбакайте отреагировал на отмену шоу певицы в России - РИА Новости, 23.01.2024

Организатор концертов Орбакайте отреагировал на отмену шоу певицы в России

Сергей Зайцев, который организовывает выступления Кристины Орбакайте, прокомментировал РИА Новости недавнее требование общественников отменить концерты артистки РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:54

2024-01-23T13:54

2024-01-23T14:02

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сергей Зайцев, который организовывает выступления Кристины Орбакайте, прокомментировал РИА Новости недавнее требование общественников отменить концерты артистки в Приамурье.По его словам, обращение активистов нарушает права зрителей и препятствует коммерческой деятельности."Кристина нигде не запрещена, а везде гастролирует на новогодних огоньках и во всех "Песнях года" участвовала. Ну что за волна возмущенных людей? Они занимаются подстрекательством к воспрепятствованию коммерческой деятельности", — уверен Зайцев.Менеджер считает, что каждый зритель должен иметь право выбора — на концерт какого артиста и когда ему идти. "Две тысячи человек собрались прийти на концерты, а 20 или 30 человек возмущаются, пускай даже 200 человек возмущается… У человека есть право выбирать, какую музыку слушать и к какому творчеству и как относиться", — заявил он.Гастрольные выступления Орбакайте запланированы на 15 и 16 марта в Общественно-культурном центре Благовещенска. Однако местные активисты настаивают на том, чтобы их не проводили. Общественников возмутило, что певица живет на две страны (Россию и США, — Прим. ред.), и до сих пор не обозначила свою позицию по поводу проведения спецоперации.

https://ria.ru/20240119/orbakayte-1922367021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кристина орбакайте, благовещенск, амурская область, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес