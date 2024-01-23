https://ria.ru/20240123/orbakayte-1922933541.html
Организатор концертов Орбакайте отреагировал на отмену шоу певицы в России
Организатор концертов Орбакайте отреагировал на отмену шоу певицы в России - РИА Новости, 23.01.2024
Организатор концертов Орбакайте отреагировал на отмену шоу певицы в России
Сергей Зайцев, который организовывает выступления Кристины Орбакайте, прокомментировал РИА Новости недавнее требование общественников отменить концерты артистки РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:54
2024-01-23T13:54
2024-01-23T14:02
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сергей Зайцев, который организовывает выступления Кристины Орбакайте, прокомментировал РИА Новости недавнее требование общественников отменить концерты артистки в Приамурье.По его словам, обращение активистов нарушает права зрителей и препятствует коммерческой деятельности."Кристина нигде не запрещена, а везде гастролирует на новогодних огоньках и во всех "Песнях года" участвовала. Ну что за волна возмущенных людей? Они занимаются подстрекательством к воспрепятствованию коммерческой деятельности", — уверен Зайцев.Менеджер считает, что каждый зритель должен иметь право выбора — на концерт какого артиста и когда ему идти. "Две тысячи человек собрались прийти на концерты, а 20 или 30 человек возмущаются, пускай даже 200 человек возмущается… У человека есть право выбирать, какую музыку слушать и к какому творчеству и как относиться", — заявил он.Гастрольные выступления Орбакайте запланированы на 15 и 16 марта в Общественно-культурном центре Благовещенска. Однако местные активисты настаивают на том, чтобы их не проводили. Общественников возмутило, что певица живет на две страны (Россию и США, — Прим. ред.), и до сих пор не обозначила свою позицию по поводу проведения спецоперации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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кристина орбакайте, благовещенск, амурская область, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Благовещенск, Амурская область, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Организатор концертов Орбакайте отреагировал на отмену шоу певицы в России
Организатор концертов Орбакайте назвал отмену ее шоу нарушением прав зрителей
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Сергей Зайцев, который организовывает выступления Кристины Орбакайте, прокомментировал РИА Новости недавнее требование общественников отменить концерты артистки в Приамурье.
По его словам, обращение активистов нарушает права зрителей и препятствует коммерческой деятельности.
«
"Кристина нигде не запрещена, а везде гастролирует на новогодних огоньках и во всех "Песнях года" участвовала. Ну что за волна возмущенных людей? Они занимаются подстрекательством к воспрепятствованию коммерческой деятельности", — уверен Зайцев.
Менеджер считает, что каждый зритель должен иметь право выбора — на концерт какого артиста и когда ему идти.
«
"Две тысячи человек собрались прийти на концерты, а 20 или 30 человек возмущаются, пускай даже 200 человек возмущается… У человека есть право выбирать, какую музыку слушать и к какому творчеству и как относиться", — заявил он.
Гастрольные выступления Орбакайте запланированы на 15 и 16 марта в Общественно-культурном центре Благовещенска. Однако местные активисты настаивают на том, чтобы их не проводили.
Общественников возмутило, что певица живет на две страны (Россию и США, — Прим. ред.), и до сих пор не обозначила свою позицию по поводу проведения спецоперации.
В Бурятии отменили концерт Кристины Орбакайте