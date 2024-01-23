https://ria.ru/20240123/opolzen-1922877382.html

Число жертв схода оползня на юго-западе Китая выросло до 11 человек

Число жертв схода оползня на юго-западе Китая выросло до 11 человек - РИА Новости, 23.01.2024

Число жертв схода оползня на юго-западе Китая выросло до 11 человек

Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 11, поиски пропавших без вести продолжаются, сообщают... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T06:17

2024-01-23T06:17

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ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 11, поиски пропавших без вести продолжаются, сообщают местные власти. Ранее сообщалось о восьми погибших. Оползень сошел в понедельник в 5.51 (0.51 мск) на несколько деревень в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань. Под землей оказались 47 человек, связь с ними была потеряна. "По состоянию на 22.00 по местному времени (17.00 мск) 22 января, на месте происшествия удалось найти 11 человек, числившихся пропавшими, все они были без признаков жизни", - говорится в заявлении правительства провинции Юньнань в официальном аккаунте в соцсети WeChat. На месте природного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы свыше 1 тысячи пожарных и профессиональных спасателей, а также более 170 пожарных машин. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая.

https://ria.ru/20231224/opolzen-1917746760.html

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