https://ria.ru/20240123/opolzen-1922877382.html
Число жертв схода оползня на юго-западе Китая выросло до 11 человек
Число жертв схода оползня на юго-западе Китая выросло до 11 человек - РИА Новости, 23.01.2024
Число жертв схода оползня на юго-западе Китая выросло до 11 человек
Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 11, поиски пропавших без вести продолжаются, сообщают... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T06:17
2024-01-23T06:17
2024-01-23T10:30
китай
юньнань
си цзиньпин
wechat
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922900241_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_a8331462650761c611e674d23ff27625.jpg
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 11, поиски пропавших без вести продолжаются, сообщают местные власти. Ранее сообщалось о восьми погибших. Оползень сошел в понедельник в 5.51 (0.51 мск) на несколько деревень в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань. Под землей оказались 47 человек, связь с ними была потеряна. "По состоянию на 22.00 по местному времени (17.00 мск) 22 января, на месте происшествия удалось найти 11 человек, числившихся пропавшими, все они были без признаков жизни", - говорится в заявлении правительства провинции Юньнань в официальном аккаунте в соцсети WeChat. На месте природного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы свыше 1 тысячи пожарных и профессиональных спасателей, а также более 170 пожарных машин. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая.
https://ria.ru/20231224/opolzen-1917746760.html
https://ria.ru/20231117/shakhta-1910012526.html
китай
юньнань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922900241_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0190e9572f915f558c7c4091b6539369.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, юньнань, си цзиньпин, wechat, в мире
Китай, Юньнань, Си Цзиньпин, WeChat, В мире
Число жертв схода оползня на юго-западе Китая выросло до 11 человек
Число жертв схода оползня в китайской провинции Юньнань выросло до 11 человек
ПЕКИН, 23 янв – РИА Новости. Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 11, поиски пропавших без вести продолжаются, сообщают местные власти.
Ранее сообщалось о восьми погибших.
В центре Сочи сошел оползень, повредив магистральный водопровод
Оползень сошел в понедельник в 5.51 (0.51 мск) на несколько деревень в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань. Под землей оказались 47 человек, связь с ними была потеряна.
"По состоянию на 22.00 по местному времени (17.00 мск) 22 января, на месте происшествия удалось найти 11 человек, числившихся пропавшими, все они были без признаков жизни", - говорится в заявлении правительства провинции Юньнань в официальном аккаунте в соцсети WeChat
.
На месте природного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы свыше 1 тысячи пожарных и профессиональных спасателей, а также более 170 пожарных машин.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин
призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая.
После обрушения в шахте в Забайкалье завели уголовное дело