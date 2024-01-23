https://ria.ru/20240123/nato-1923068777.html

В НАТО анонсировали встречу министров обороны стран альянса

В НАТО анонсировали встречу министров обороны стран альянса - РИА Новости, 23.01.2024

В НАТО анонсировали встречу министров обороны стран альянса

Заседание министров обороны стран НАТО пройдет 15 февраля в Брюсселе, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T19:27

2024-01-23T19:27

2024-01-23T19:27

в мире

брюссель

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Заседание министров обороны стран НАТО пройдет 15 февраля в Брюсселе, сообщила пресс-служба альянса. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны блока в феврале будут обсуждать наращивание военного производства в альянсе.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

брюссель

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, брюссель, йенс столтенберг, нато