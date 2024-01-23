https://ria.ru/20240123/nato-1923068777.html
В НАТО анонсировали встречу министров обороны стран альянса
В НАТО анонсировали встречу министров обороны стран альянса - РИА Новости, 23.01.2024
В НАТО анонсировали встречу министров обороны стран альянса
Заседание министров обороны стран НАТО пройдет 15 февраля в Брюсселе, сообщила пресс-служба альянса. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T19:27
2024-01-23T19:27
2024-01-23T19:27
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Заседание министров обороны стран НАТО пройдет 15 февраля в Брюсселе, сообщила пресс-служба альянса. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны блока в феврале будут обсуждать наращивание военного производства в альянсе.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, йенс столтенберг, нато
В мире, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО
В НАТО анонсировали встречу министров обороны стран альянса
Главы Минобороны стран НАТО соберутся в Брюсселе 15 февраля