https://ria.ru/20240123/nadezhdin-1922972428.html
Надеждин рассказал о сборе подписей для статуса кандидата в президенты
Надеждин рассказал о сборе подписей для статуса кандидата в президенты - РИА Новости, 23.01.2024
Надеждин рассказал о сборе подписей для статуса кандидата в президенты
Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что его штаб продолжает собирать подписи граждан для получения им статуса кандидата на должность президента РФ,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T14:27
2024-01-23T14:27
2024-01-23T14:27
выборы президента россии — 2024
россия
политика
борис надеждин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что его штаб продолжает собирать подписи граждан для получения им статуса кандидата на должность президента РФ, подать их в Центризбирком планируется 31 января. "Технически у нас в штабах собрано уже больше 100 тысяч подписей, но мы поставили задачу собрать 150 тысяч подписей и собираем еще три дня, потому что нам нужно из этих 150 тысяч отобрать самое хорошее. То есть мы не прекращаем сбор подписей", - сообщил Надеждин. По его словам, сейчас штаб планирует перейти к оформлению подписей для подачи. "Там целая история, там нотариально удостоверять надо сборщиков. На этой уйдет, грубо говоря, неделя, крайний срок - 31 января, вот тридцать первого и сдадим (подписи в ЦИК - ред.)", - рассказал политик. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240122/podpisi-1922767779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, политика, борис надеждин
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Борис Надеждин
Надеждин рассказал о сборе подписей для статуса кандидата в президенты
Штаб Надеждина продолжает собирать подписи для статуса кандидата в президенты РФ
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что его штаб продолжает собирать подписи граждан для получения им статуса кандидата на должность президента РФ, подать их в Центризбирком планируется 31 января.
"Технически у нас в штабах собрано уже больше 100 тысяч подписей, но мы поставили задачу собрать 150 тысяч подписей и собираем еще три дня, потому что нам нужно из этих 150 тысяч отобрать самое хорошее. То есть мы не прекращаем сбор подписей", - сообщил Надеждин.
По его словам, сейчас штаб планирует перейти к оформлению подписей для подачи.
"Там целая история, там нотариально удостоверять надо сборщиков. На этой уйдет, грубо говоря, неделя, крайний срок - 31 января, вот тридцать первого и сдадим (подписи в ЦИК - ред.)", - рассказал политик.
В поддержку Путина собрали рекордное количество подписей Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
и Владислава Даванкова
. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович
, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин
, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам - Владимиру Путину
, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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