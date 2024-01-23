https://ria.ru/20240123/nadezhdin-1922972428.html

Надеждин рассказал о сборе подписей для статуса кандидата в президенты

Надеждин рассказал о сборе подписей для статуса кандидата в президенты - РИА Новости, 23.01.2024

Надеждин рассказал о сборе подписей для статуса кандидата в президенты

Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что его штаб продолжает собирать подписи граждан для получения им статуса кандидата на должность президента РФ,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T14:27

2024-01-23T14:27

2024-01-23T14:27

выборы президента россии — 2024

россия

политика

борис надеждин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Политик Борис Надеждин сообщил РИА Новости, что его штаб продолжает собирать подписи граждан для получения им статуса кандидата на должность президента РФ, подать их в Центризбирком планируется 31 января. "Технически у нас в штабах собрано уже больше 100 тысяч подписей, но мы поставили задачу собрать 150 тысяч подписей и собираем еще три дня, потому что нам нужно из этих 150 тысяч отобрать самое хорошее. То есть мы не прекращаем сбор подписей", - сообщил Надеждин. По его словам, сейчас штаб планирует перейти к оформлению подписей для подачи. "Там целая история, там нотариально удостоверять надо сборщиков. На этой уйдет, грубо говоря, неделя, крайний срок - 31 января, вот тридцать первого и сдадим (подписи в ЦИК - ред.)", - рассказал политик. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий - Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам - Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240122/podpisi-1922767779.html

https://ria.ru/20240119/sistema-1922427325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, борис надеждин