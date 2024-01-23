https://ria.ru/20240123/minselkhoz-1922950344.html
Минсельхоз нацелен обеспечить ценовую доступность молочной продукции
Минсельхоз нацелен обеспечить ценовую доступность молочной продукции - РИА Новости, 23.01.2024
Минсельхоз нацелен обеспечить ценовую доступность молочной продукции
Минсельхоз РФ будет предпринимать все меры, чтобы молочная продукция в стране оставалась доступной по цене, производителям также стоит следить за динамикой и не РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T13:09
2024-01-23T13:09
2024-01-23T13:09
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Минсельхоз РФ будет предпринимать все меры, чтобы молочная продукция в стране оставалась доступной по цене, производителям также стоит следить за динамикой и не допускать резкого повышения, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока. "Мы, конечно, все заинтересованы в развитии молочной отрасли, но для нас основным приоритетом является доступность той продукции, которую вы производите для населения. Поэтому мы будем делать все шаги для того, чтобы молочная продукция всегда оставалась доступной", - сообщил Патрушев. Министр попросил производителей молока не допускать резкого повышения цен, иначе министерству придется принимать непопулярные меры. "Безусловно, мы ориентируемся на необходимость сохранения стабильности на внутреннем рынке без каких бы то ни было резких колебаний, поэтому все должны, уважаемые коллеги, понимать, что в случае необходимости, если у нас цены будут разгоняться, у нас есть все необходимые рычаги регулирования, чтобы не допустить этот процесс, поэтому смотрите тоже, пожалуйста, чтобы цены резко не поднимались. Иначе это приведет к тому, что мы будем вынуждены предпринимать непопулярные решения, чтобы остановить этот процесс", - сказал министр. Питьевое пастеризованное молоко с начала года по 15 января подорожало на 0,57%, стерилизованное – на 0,55%, сообщал Росстат; в целом за 2023 год молоко и молочная продукция в РФ подорожали на 0,5%. Министр напомнил, что в обратной ситуации, когда затоваривание рынка молока в 2023 году привело к снижению цен производителей, Минсельхоз тоже вовремя реагировал, расширив возможности экспорта за счет 100%-ной компенсации затрат на транспортировки отдельных продуктов переработки молока. В результате внешние поставки сухого молока выросли в 6 раз по сравнению в 2022 годом, а поставки сыворотки выросли вдвое, заметил Патрушев, и это позволило снять с внутреннего рынка определенные излишки и тем самым скорректировать стоимость продукции.
https://ria.ru/20240123/moloko-1922897961.html
https://ria.ru/20240112/zerno-1920850181.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минсельхоз нацелен обеспечить ценовую доступность молочной продукции
Патрушев: минсельхоз нацелен, чтобы молочная продукция была доступной по цене
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Минсельхоз РФ будет предпринимать все меры, чтобы молочная продукция в стране оставалась доступной по цене, производителям также стоит следить за динамикой и не допускать резкого повышения, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока.
"Мы, конечно, все заинтересованы в развитии молочной отрасли, но для нас основным приоритетом является доступность той продукции, которую вы производите для населения. Поэтому мы будем делать все шаги для того, чтобы молочная продукция всегда оставалась доступной", - сообщил Патрушев.
Производство молока в России выросло за год почти на 500 тысяч тонн
Министр попросил производителей молока не допускать резкого повышения цен, иначе министерству придется принимать непопулярные меры.
"Безусловно, мы ориентируемся на необходимость сохранения стабильности на внутреннем рынке без каких бы то ни было резких колебаний, поэтому все должны, уважаемые коллеги, понимать, что в случае необходимости, если у нас цены будут разгоняться, у нас есть все необходимые рычаги регулирования, чтобы не допустить этот процесс, поэтому смотрите тоже, пожалуйста, чтобы цены резко не поднимались. Иначе это приведет к тому, что мы будем вынуждены предпринимать непопулярные решения, чтобы остановить этот процесс", - сказал министр.
Питьевое пастеризованное молоко с начала года по 15 января подорожало на 0,57%, стерилизованное – на 0,55%, сообщал Росстат
; в целом за 2023 год молоко и молочная продукция в РФ подорожали на 0,5%.
Министр напомнил, что в обратной ситуации, когда затоваривание рынка молока в 2023 году привело к снижению цен производителей, Минсельхоз тоже вовремя реагировал, расширив возможности экспорта за счет 100%-ной компенсации затрат на транспортировки отдельных продуктов переработки молока. В результате внешние поставки сухого молока выросли в 6 раз по сравнению в 2022 годом, а поставки сыворотки выросли вдвое, заметил Патрушев, и это позволило снять с внутреннего рынка определенные излишки и тем самым скорректировать стоимость продукции.
Россия в 2023 году, предварительно, собрала 147 миллионов тонн зерна