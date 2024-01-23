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Арестованного на Украине Мазепу освободили под залог, пишут СМИ

Арестованного на Украине Мазепу освободили под залог, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2024

Арестованного на Украине Мазепу освободили под залог, пишут СМИ

Глава инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа, арестованный на Украине по подозрению в махинациях с землей, вышел из-под стражи под залог, сообщает во... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-23T23:59

2024-01-23T23:59

2024-01-24T00:01

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Глава инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа, арестованный на Украине по подозрению в махинациях с землей, вышел из-под стражи под залог, сообщает во вторник украинская версия журнала Forbes. Украинское издание "Страна.ua" во вторник сообщало, что Киевский апелляционный суд уменьшил размер залога Мазепе до 21 миллиона гривен (560,7 тысячи долларов). "Бизнесмен, владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа вышел из-под стражи под залог", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте журнала. Киевский суд арестовал Мазепу с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов). Агентство "РБК-Украина" сообщало о задержании Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель для постройки элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. По словам адвоката Артема Крикуна-Труша, его подзащитному инкриминируют создание и руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней. В понедельник агентство "РБК-Украина" сообщало, что в Черниговской области сгорел загородный дом Мазепы. Крикун-Труш 20 января сообщил, что Печерский суд в Киеве арестовал брата Игоря Мазепы - Юрия Мазепу, подозреваемого в участии в преступной группировке, с альтернативой в виде залога 44 миллиона гривен (более 117 тысяч долларов). Позднее офис генпрокурора Украины сообщил о решении киевского суда взять под стражу четверного подозреваемого по делу, его отправили в СИЗО с возможностью освобождения под залог в размере около 45 миллионов гривен (более 1,2 миллиона долларов). Его имя не называется.

https://ria.ru/20240122/operatsiya-1922676019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жилье, украина, черниговская область, киев, forbes