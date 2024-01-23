https://ria.ru/20240123/magnitnaya_burya-1922863176.html
Астрофизик спрогнозировала начало магнитной бури
Астрофизик спрогнозировала начало магнитной бури - РИА Новости, 23.01.2024
Астрофизик спрогнозировала начало магнитной бури
Умеренная магнитная буря начнется утром 23 января и продлится не более суток, сообщила РИА Новости сотрудник Центра прогнозов космической погоды Института... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T00:41
2024-01-23T00:41
2024-01-23T00:41
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российская академия наук
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Умеренная магнитная буря начнется утром 23 января и продлится не более суток, сообщила РИА Новости сотрудник Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Мария Абунина. "По разным оценкам это не должна быть очень сильная буря и одна из самых страшных, точно нет. От малой до умеренной, возможно, большая – от G1 до G3", - сказала Абунина. По ее словам, магнитная буря продлится не больше суток. Ранее ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что новая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется 23 января. Согласно представленному на сайте графику, магнитосфера Земли будет неспокойной в ночь на 23 января, возмущения достигнут пика к 6.00 мск и спадут ближе к полудню. Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
https://ria.ru/20240122/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, российская академия наук
Земля, Российская академия наук
Астрофизик спрогнозировала начало магнитной бури
Астрофизик Абунина: во вторник начнется умеренная магнитная буря
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Умеренная магнитная буря начнется утром 23 января и продлится не более суток, сообщила РИА Новости сотрудник Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Мария Абунина.
«
"По разным оценкам это не должна быть очень сильная буря и одна из самых страшных, точно нет. От малой до умеренной, возможно, большая – от G1 до G3", - сказала Абунина.
По ее словам, магнитная буря продлится не больше суток.
Ранее ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что новая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется 23 января. Согласно представленному на сайте графику, магнитосфера Земли
будет неспокойной в ночь на 23 января, возмущения достигнут пика к 6.00 мск и спадут ближе к полудню.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
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