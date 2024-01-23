https://ria.ru/20240123/kontrnastuplenie-1922959696.html

СМИ: ВСУ обвиняют киевские власти и Запад в провале контрнаступления

СМИ: ВСУ обвиняют киевские власти и Запад в провале контрнаступления - РИА Новости, 23.01.2024

СМИ: ВСУ обвиняют киевские власти и Запад в провале контрнаступления

Украинские военные винят руководство страны и Запад в предварительной огласке летнего контрнаступления, которое впоследствии обернулось провалом, пишет... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T13:53

2024-01-23T13:53

2024-01-23T13:53

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Украинские военные винят руководство страны и Запад в предварительной огласке летнего контрнаступления, которое впоследствии обернулось провалом, пишет испанская газета Mundo. Как пишет издание, многие военные упрекают руководство страны за предварительную огласку контрнаступления. Mundo отмечает, что Киев, его западные союзники и западные СМИ занимались распространением "сотен, если не тысяч прокламаций, графиков и анализов будущей военной операции". "Все (украинское руководство) занималось объявлением того, куда мы направляемся, и конечно, нас ждали", - заявил в беседе с изданием вступивший в ряды ВСУ украинский спортсмен Андрей Онистрат. По его словам, Киев поставил перед военными нереальные задачи. Он также пожаловался на оказываемое давление со стороны Запада. "Идиоты на Западе давили на нас, чтобы мы начали это наступление", - добавил он. Как отмечает Mundo, упреки украинских военных в основном направлены на США и Европу, они обвиняют союзников Украины в недостаточной помощи. При этом один из украинских военных, поговоривших с изданием, заявил, что "мужчин уже не осталось", и отметил, что, например, во Львове на каждого мужчину приходится по пять женщин. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240121/inzhenernye_voyska-1922559600.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр