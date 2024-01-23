https://ria.ru/20240123/gripp-1922986467.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 23.01.2024
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
За неделю гриппом и ОРВИ в РФ заболели более 931 тысячи человек, заболеваемость осталась на уровне предыдущей недели, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:11
2024-01-23T15:11
2024-01-23T15:11
общество
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. За неделю гриппом и ОРВИ в РФ заболели более 931 тысячи человек, заболеваемость осталась на уровне предыдущей недели, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. "В РФ на 3 неделе 2024 года заболеваемость гриппом и ОРВИ осталась на уровне предыдущей недели. Зарегистрировано более 931 тысячи случаев, что на 0,7 % ниже чем на предыдущей неделе",- говорится в сообщении. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 48 регионах России. Чуть более 14% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, на остальные регионы - примерно 85%, уточнили в ведомстве. Количество заболевших COVID-19 в России по сравнению с предыдущей неделей стало меньше на 6,3% и составило свыше 25 тысяч случаев, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240117/gripp-1921843011.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская область (подмосковье), коронавирус covid-19
Общество, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Московская область (Подмосковье), Коронавирус COVID-19
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: в России за неделю 931 тысяча человек заболели гриппом и ОРВИ