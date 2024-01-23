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В Петербурге умер вокалист группы Markscheider Kunst Ефременко - РИА Новости, 23.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:27 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/efremenko-1922862509.html
В Петербурге умер вокалист группы Markscheider Kunst Ефременко
В Петербурге умер вокалист группы Markscheider Kunst Ефременко - РИА Новости, 23.01.2024
В Петербурге умер вокалист группы Markscheider Kunst Ефременко
Вокалист, гитарист и автор текстов группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Санкт-Петербурге, сообщает группа. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T00:27
2024-01-23T00:27
культура
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Вокалист, гитарист и автор текстов группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Санкт-Петербурге, сообщает группа. "Серега сегодня ушел от нас во второй половине дня", - отмечается на странице группы в соцсети "ВКонтакте". Markscheider Kunst - музыкальная группа, образованная в 1992 году в Санкт-Петербурге. Вначале группа отдавала предпочтение стилю рокабилли, затем в творчестве стали появляться элементы блюза, а позже - латино, ямайские и этнические мотивы.
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санкт-петербург
Культура, Санкт-Петербург
В Петербурге умер вокалист группы Markscheider Kunst Ефременко

В Петербурге умер вокалист и автор текстов группы Markscheider Kunst Ефременко

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Вокалист, гитарист и автор текстов группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Санкт-Петербурге, сообщает группа.
"Серега сегодня ушел от нас во второй половине дня", - отмечается на странице группы в соцсети "ВКонтакте".
Евгений Хаит - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Вчера, 01:14
Markscheider Kunst - музыкальная группа, образованная в 1992 году в Санкт-Петербурге. Вначале группа отдавала предпочтение стилю рокабилли, затем в творчестве стали появляться элементы блюза, а позже - латино, ямайские и этнические мотивы.
 
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