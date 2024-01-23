https://ria.ru/20240123/efremenko-1922862509.html

В Петербурге умер вокалист группы Markscheider Kunst Ефременко

В Петербурге умер вокалист группы Markscheider Kunst Ефременко - РИА Новости, 23.01.2024

В Петербурге умер вокалист группы Markscheider Kunst Ефременко

Вокалист, гитарист и автор текстов группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Санкт-Петербурге, сообщает группа. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T00:27

2024-01-23T00:27

2024-01-23T00:27

культура

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв – РИА Новости. Вокалист, гитарист и автор текстов группы Markscheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Санкт-Петербурге, сообщает группа. "Серега сегодня ушел от нас во второй половине дня", - отмечается на странице группы в соцсети "ВКонтакте". Markscheider Kunst - музыкальная группа, образованная в 1992 году в Санкт-Петербурге. Вначале группа отдавала предпочтение стилю рокабилли, затем в творчестве стали появляться элементы блюза, а позже - латино, ямайские и этнические мотивы.

https://ria.ru/20240122/khait-1922673498.html

санкт-петербург

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санкт-петербург