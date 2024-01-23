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СМИ: Нидерланды направят в Румынию три дрона, чтобы следить за Россией - РИА Новости, 23.01.2024
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18:20 23.01.2024 (обновлено: 18:22 23.01.2024)
https://ria.ru/20240123/drony-1923055235.html
СМИ: Нидерланды направят в Румынию три дрона, чтобы следить за Россией
СМИ: Нидерланды направят в Румынию три дрона, чтобы следить за Россией - РИА Новости, 23.01.2024
СМИ: Нидерланды направят в Румынию три дрона, чтобы следить за Россией
Нидерланды на фоне заявлений НАТО о том, что альянс не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России, в феврале направят три дрона MQ-9... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T18:20
2024-01-23T18:22
в мире
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йенс столтенберг
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ГААГА, 23 янв - РИА Новости. Нидерланды на фоне заявлений НАТО о том, что альянс не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России, в феврале направят три дрона MQ-9 Reaper на восточную границу блока в Румынию, чтобы следить за Россией, пишет издание Parool. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников. "Три нидерландских супердрона будут следить за русскими на восточной границе НАТО с начала следующего месяца. Это первый случай, когда беспилотные самолеты Военно-воздушных сил будут развернуты за рубежом", - говорится в статье. В 2021 году вооруженные силы Нидерландов закупили четыре беспилотника MQ-9 Reaper, но с момента покупки они в основном оставались в Карибском бассейне. Там они участвовали в испытаниях и "доказали свою огромную ценность", особенно во время слежки за группировками наркоторговцев. Сообщается, что после почти двухлетнего пребывания дронов в Карибском бассейне теперь они готовы приступить к "настоящей работе". "Это означает сбор разведданных там, где угроза для Европы в настоящее время наиболее велика: на восточной границе территории НАТО", - пишет нидерландское издание. Таким образом, в ближайшие недели три дрона направятся с острова Кюрасао на авиабазу в Румынии. Оттуда они, в частности, будут собирать информацию о намерениях РФ, "чтобы предотвратить возможные недоразумения и эскалацию", сообщала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в письме парламенту страны. Отмечается, что развертывание беспилотников продлится шесть месяцев, но при необходимости может быть продлено еще на шесть месяцев. Расходы на нее составляют 14 миллионов евро.
https://ria.ru/20240123/ucheniya-1922959079.html
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в мире, россия, нидерланды, румыния, йенс столтенберг, нато
В мире, Россия, Нидерланды, Румыния, Йенс Столтенберг, НАТО
СМИ: Нидерланды направят в Румынию три дрона, чтобы следить за Россией

Parool: Нидерланды направят в Румынию три дрона, чтобы следить за Россией

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДрон
Дрон - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ГААГА, 23 янв - РИА Новости. Нидерланды на фоне заявлений НАТО о том, что альянс не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России, в феврале направят три дрона MQ-9 Reaper на восточную границу блока в Румынию, чтобы следить за Россией, пишет издание Parool.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит в настоящее время непосредственной угрозы со стороны России против кого-либо из союзников.
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"Три нидерландских супердрона будут следить за русскими на восточной границе НАТО с начала следующего месяца. Это первый случай, когда беспилотные самолеты Военно-воздушных сил будут развернуты за рубежом", - говорится в статье.
В 2021 году вооруженные силы Нидерландов закупили четыре беспилотника MQ-9 Reaper, но с момента покупки они в основном оставались в Карибском бассейне. Там они участвовали в испытаниях и "доказали свою огромную ценность", особенно во время слежки за группировками наркоторговцев.
Сообщается, что после почти двухлетнего пребывания дронов в Карибском бассейне теперь они готовы приступить к "настоящей работе". "Это означает сбор разведданных там, где угроза для Европы в настоящее время наиболее велика: на восточной границе территории НАТО", - пишет нидерландское издание.
Таким образом, в ближайшие недели три дрона направятся с острова Кюрасао на авиабазу в Румынии. Оттуда они, в частности, будут собирать информацию о намерениях РФ, "чтобы предотвратить возможные недоразумения и эскалацию", сообщала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в письме парламенту страны. Отмечается, что развертывание беспилотников продлится шесть месяцев, но при необходимости может быть продлено еще на шесть месяцев. Расходы на нее составляют 14 миллионов евро.
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