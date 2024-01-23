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Почти 40 красноярских сельчан въехали в новый дом из аварийного жилья - РИА Новости, 23.01.2024
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09:45 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/dom-1922894164.html
Почти 40 красноярских сельчан въехали в новый дом из аварийного жилья
Почти 40 красноярских сельчан въехали в новый дом из аварийного жилья - РИА Новости, 23.01.2024
Почти 40 красноярских сельчан въехали в новый дом из аварийного жилья
Около 40 жителей села Верхнепашино Красноярского края в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" переехали из аварийного жилья в новый благоустроенный дом,... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T09:45
2024-01-23T09:45
красноярский край
енисейский район
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КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Около 40 жителей села Верхнепашино Красноярского края в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" переехали из аварийного жилья в новый благоустроенный дом, сообщает краевое Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. "Жители аварийных домов получили ключи от квартир в новом доме, построенном по программе переселения из аварийного жилья нацпроекта "Жильё и городская среда". В трёхэтажный кирпичный 25-квартирный дом переселились 39 жителей из аварийных домов с улиц Полевая, Пушкина, Кошевого, переулка Октябрьский посёлка Подтёсово и с улиц Геофизиков и Вавилова села Верхнепашино", - говорится в сообщении. Отмечается, что все квартиры сдаются в чистовой отделке, с натяжными потолками, обоями, линолеумом, установлена вся необходимая сантехника, встроенные шкафы и электроплиты, дом оснащён современной электронной системой управления теплом. По словам главы Енисейского района Александра Кулешова, это уже второй дом, построенный в Енисейском районе за время реализации нацпроекта. Кроме того, и в селе Подтёсово идёт строительство 60-квартирного дома для переселения жителей из аварийных домов. Он отметил, что в течение этого года в Енисейском районе расселят все дома, признанные аварийными до 2017 года. Всего в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" на территории региона расселено 239 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселены больше 14 тысяч человек, построены и введены в эксплуатацию 62 многоквартирных жилых дома. В 2024 году запланировано расселить ещё 69 тысяч квадратных метров жилья, переселить больше 3 тысяч человек. Сейчас в районах края строятся 9 многоквартирных домов в Лесосибирске, Боготоле, Дивногорске, Енисейском и Бирилюсском районах.
https://ria.ru/20240123/territorii-1922893119.html
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красноярский край, енисейский район
Красноярский край, Енисейский район

Почти 40 красноярских сельчан въехали в новый дом из аварийного жилья

© Depositphotos.com / Artur VerkhovetskiyКлючи от квартиры
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy
Ключи от квартиры. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 23 янв - РИА Новости. Около 40 жителей села Верхнепашино Красноярского края в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" переехали из аварийного жилья в новый благоустроенный дом, сообщает краевое Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
"Жители аварийных домов получили ключи от квартир в новом доме, построенном по программе переселения из аварийного жилья нацпроекта "Жильё и городская среда". В трёхэтажный кирпичный 25-квартирный дом переселились 39 жителей из аварийных домов с улиц Полевая, Пушкина, Кошевого, переулка Октябрьский посёлка Подтёсово и с улиц Геофизиков и Вавилова села Верхнепашино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все квартиры сдаются в чистовой отделке, с натяжными потолками, обоями, линолеумом, установлена вся необходимая сантехника, встроенные шкафы и электроплиты, дом оснащён современной электронной системой управления теплом.
По словам главы Енисейского района Александра Кулешова, это уже второй дом, построенный в Енисейском районе за время реализации нацпроекта. Кроме того, и в селе Подтёсово идёт строительство 60-квартирного дома для переселения жителей из аварийных домов. Он отметил, что в течение этого года в Енисейском районе расселят все дома, признанные аварийными до 2017 года.
Новостройки Красноярска - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Красноярском крае обустроят более 30 территорий в 2024 году
Вчера, 09:31
Всего в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" на территории региона расселено 239 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Переселены больше 14 тысяч человек, построены и введены в эксплуатацию 62 многоквартирных жилых дома.
В 2024 году запланировано расселить ещё 69 тысяч квадратных метров жилья, переселить больше 3 тысяч человек. Сейчас в районах края строятся 9 многоквартирных домов в Лесосибирске, Боготоле, Дивногорске, Енисейском и Бирилюсском районах.
 
Красноярский крайЕнисейский район
 
 
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