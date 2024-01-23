https://ria.ru/20240123/defolt-1922872568.html

СМИ: Белоруссию уведомили о дефолте по выпускам евробондов

СМИ: Белоруссию уведомили о дефолте по выпускам евробондов - РИА Новости, 23.01.2024

СМИ: Белоруссию уведомили о дефолте по выпускам евробондов

Группа российских инвесторов направила Министерству финансов Белоруссии уведомление о дефолте по выпускам евробондов Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027,... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T04:04

2024-01-23T04:04

2024-01-23T15:38

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Группа российских инвесторов направила Министерству финансов Белоруссии уведомление о дефолте по выпускам евробондов Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031, об этом пишет РБК со ссылкой на документ.По информации издания, группа, владеющая еврооблигациями на сумму 178 миллионов долларов, недовольна тем, что прямые выплаты по ним были остановлены в 2022 году, а позже восстановлены лишь для тех, кто приобрел ценные бумаги до 6 сентября 2022-го."Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним", — говорится в уведомлении.Держатели ценных бумаг полагают, что новый механизм выплат является "дискриминационным" по отношению к части инвесторов.В обращении содержится призыв к правительству Белоруссии и Национальному банку рассчитаться по всем обязательствам для сохранения доверия. В противном случае инвесторы оставляют за собой право подать иск в Лондонский международный третейский суд.В 2022 году Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате Минск решил в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета, а также выработал другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами.Временные меры по исполнению внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.В декабре прошлого года Белоруссия перешла на новый механизм расчетов по еврооблигациям с инвесторами из России. В конце ноября Банк России также сообщил, что разработал механизм, который позволит российским инвесторам получить доход по еврооблигациям Белоруссии. Уточнялось, что речь идет о выпуске объемом 800 миллионов долларов, который был погашен в феврале текущего года. Выплаты будут проходить в белорусских рублях, минуя зарубежные институты.

https://ria.ru/20240117/esg-obligatsii-1921852388.html

https://ria.ru/20231226/kirgiziya-1918269306.html

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