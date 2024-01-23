https://ria.ru/20240123/bardash-1922955432.html

Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство

Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство - РИА Новости, 23.01.2024

Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство

Украинский продюсер, хореограф и певец, основатель групп "Грибы" и Quest Pistols Юрий Бардаш сообщил в своем Telegram-канале, что получил гражданство России. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:13

2024-01-23T15:13

2024-01-23T15:13

шоубиз

россия

москва

луганск

знаменитости

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922954906_0:523:774:958_1920x0_80_0_0_0d7714a8c722e47d8e62925cd9553c4a.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинский продюсер, хореограф и певец, основатель групп "Грибы" и Quest Pistols Юрий Бардаш сообщил в своем Telegram-канале, что получил гражданство России. Исполнитель разместил фотографию, на которой держит российский паспорт на фоне флага нашей страны. К снимку Бардаш также добавил подпись в виде строки из стихотворения Владимира Маяковского. В беседе с "Абзацем" музыкант признался, что, прожив два года в Москве, был счастлив получить паспорт гражданина РФ."Во время зачитывания присяги играл гимн, что для меня было особенно приятно, ведь я родился в Советском Союзе, преемницей которого стала Россия", — поделился Бардаш.Продюсер уточнил, что документ ему вручили в Луганске.Юрий Бардаш застал начало спецоперации на отдыхе на Шри-Ланке, но не вернулся на Украину. Он открыто поддержал СВО, переехал в Россию и раскритиковал артистов, выступивших против спецоперации.

https://ria.ru/20230403/galustyan-1862641571.html

россия

москва

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, луганск, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес