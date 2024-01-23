https://ria.ru/20240123/bardash-1922955432.html
Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство
Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство - РИА Новости, 23.01.2024
Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство
Украинский продюсер, хореограф и певец, основатель групп "Грибы" и Quest Pistols Юрий Бардаш сообщил в своем Telegram-канале, что получил гражданство России. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:13
2024-01-23T15:13
2024-01-23T15:13
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинский продюсер, хореограф и певец, основатель групп "Грибы" и Quest Pistols Юрий Бардаш сообщил в своем Telegram-канале, что получил гражданство России. Исполнитель разместил фотографию, на которой держит российский паспорт на фоне флага нашей страны. К снимку Бардаш также добавил подпись в виде строки из стихотворения Владимира Маяковского. В беседе с "Абзацем" музыкант признался, что, прожив два года в Москве, был счастлив получить паспорт гражданина РФ."Во время зачитывания присяги играл гимн, что для меня было особенно приятно, ведь я родился в Советском Союзе, преемницей которого стала Россия", — поделился Бардаш.Продюсер уточнил, что документ ему вручили в Луганске.Юрий Бардаш застал начало спецоперации на отдыхе на Шри-Ланке, но не вернулся на Украину. Он открыто поддержал СВО, переехал в Россию и раскритиковал артистов, выступивших против спецоперации.
https://ria.ru/20230403/galustyan-1862641571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, луганск, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Россия, Москва, Луганск, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство
Основатель Quest Pistols Бардаш сообщил, что стал гражданином России