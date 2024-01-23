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Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство - РИА Новости, 23.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:13 23.01.2024
https://ria.ru/20240123/bardash-1922955432.html
Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство
Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство - РИА Новости, 23.01.2024
Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство
Украинский продюсер, хореограф и певец, основатель групп "Грибы" и Quest Pistols Юрий Бардаш сообщил в своем Telegram-канале, что получил гражданство России. РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:13
2024-01-23T15:13
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинский продюсер, хореограф и певец, основатель групп "Грибы" и Quest Pistols Юрий Бардаш сообщил в своем Telegram-канале, что получил гражданство России. Исполнитель разместил фотографию, на которой держит российский паспорт на фоне флага нашей страны. К снимку Бардаш также добавил подпись в виде строки из стихотворения Владимира Маяковского. В беседе с "Абзацем" музыкант признался, что, прожив два года в Москве, был счастлив получить паспорт гражданина РФ.&quot;Во время зачитывания присяги играл гимн, что для меня было особенно приятно, ведь я родился в Советском Союзе, преемницей которого стала Россия&quot;, — поделился Бардаш.Продюсер уточнил, что документ ему вручили в Луганске.Юрий Бардаш застал начало спецоперации на отдыхе на Шри-Ланке, но не вернулся на Украину. Он открыто поддержал СВО, переехал в Россию и раскритиковал артистов, выступивших против спецоперации.
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Шоубиз, Россия, Москва, Луганск, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Украинский певец Юрий Бардаш получил российское гражданство

Основатель Quest Pistols Бардаш сообщил, что стал гражданином России

© Фото : Философия Бардаша/TelegramЮрий Бардаш получил российское гражданство
Юрий Бардаш получил российское гражданство - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : Философия Бардаша/Telegram
Юрий Бардаш получил российское гражданство
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинский продюсер, хореограф и певец, основатель групп "Грибы" и Quest Pistols Юрий Бардаш сообщил в своем Telegram-канале, что получил гражданство России.
Исполнитель разместил фотографию, на которой держит российский паспорт на фоне флага нашей страны. К снимку Бардаш также добавил подпись в виде строки из стихотворения Владимира Маяковского.
В беседе с "Абзацем" музыкант признался, что, прожив два года в Москве, был счастлив получить паспорт гражданина РФ.
«

"Во время зачитывания присяги играл гимн, что для меня было особенно приятно, ведь я родился в Советском Союзе, преемницей которого стала Россия", — поделился Бардаш.

Продюсер уточнил, что документ ему вручили в Луганске.
Юрий Бардаш застал начало спецоперации на отдыхе на Шри-Ланке, но не вернулся на Украину.
Он открыто поддержал СВО, переехал в Россию и раскритиковал артистов, выступивших против спецоперации.
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