https://ria.ru/20240123/armiya-1923088643.html

СМИ: в Лондоне признали, что армия России за два года стала опытнее

СМИ: в Лондоне признали, что армия России за два года стала опытнее - РИА Новости, 23.01.2024

СМИ: в Лондоне признали, что армия России за два года стала опытнее

Российская армия за почти два года спецоперации на Украине стала более опытной, ее навыки продолжают улучшаться, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T21:36

2024-01-23T21:36

2024-01-23T21:36

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская армия за почти два года спецоперации на Украине стала более опытной, ее навыки продолжают улучшаться, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на неназванного британского чиновника. "Два года уроков ведения военных действий превратили российскую армию в гораздо более "опытную" силу", - говорится в сообщении издания. По словам чиновника, российские оборонительные линии "хорошо возведены, хорошо защищены и хорошо скрыты". Он добавил, что силы РФ также совершенствуют нанесение ударов на основе разведданных. Как считает британское должностное лицо, российские достижения усложнили проведение Украиной контрнаступления, а также вынудили ее прибегать к тактикам, более соответствующим эпохе Второй мировой войны, например, больше полагаться на использование танков. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240123/pomosch-1923074009.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1923074559.html

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украина, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины