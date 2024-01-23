СМИ: в Лондоне признали, что армия России за два года стала опытнее
Breaking Defense: армия России за два года СВО стала опытнее, считают в Лондоне
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская армия за почти два года спецоперации на Украине стала более опытной, ее навыки продолжают улучшаться, сообщает издание Breaking Defense со ссылкой на неназванного британского чиновника.
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"Два года уроков ведения военных действий превратили российскую армию в гораздо более "опытную" силу", - говорится в сообщении издания.
По словам чиновника, российские оборонительные линии "хорошо возведены, хорошо защищены и хорошо скрыты". Он добавил, что силы РФ также совершенствуют нанесение ударов на основе разведданных.
Как считает британское должностное лицо, российские достижения усложнили проведение Украиной контрнаступления, а также вынудили ее прибегать к тактикам, более соответствующим эпохе Второй мировой войны, например, больше полагаться на использование танков.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.