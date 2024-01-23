https://ria.ru/20240123/argentina-1922871982.html

Аргентинские депутаты потребовали обосновать отказ от вступления в БРИКС

Аргентинские депутаты потребовали обосновать отказ от вступления в БРИКС - РИА Новости, 23.01.2024

Аргентинские депутаты потребовали обосновать отказ от вступления в БРИКС

Группа из 15 оппозиционных депутатов аргентинского конгресса обратилась к правительству президента Хавьера Милея с просьбой предоставить обоснование решения об... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T03:59

2024-01-23T03:59

2024-01-23T05:55

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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 янв - РИА Новости. Группа из 15 оппозиционных депутатов аргентинского конгресса обратилась к правительству президента Хавьера Милея с просьбой предоставить обоснование решения об отказе от вступления в группу БРИКС. "Разъясните и обоснуйте решение о выходе Аргентинской Республики из группы БРИКС", - указывается в документе за подписью законодателей блока "Союз за Родину" (UxP). Депутат Флоренсия Кариньяно, одна из подписавшихся, отметила РИА Новости, что все провинции Аргентины экспортируют продукцию в какую-либо страну группы БРИКС. Парламентарий, которая до прошлого года возглавляла миграционную службу при правительстве Альберто Фернандеса, привела как пример сельскохозяйственную провинцию Санта-Фе, которая направляет в страны БРИКС более 26% своего экспорта."Санта-Фе (в 2023 году - ред.) экспортировала товаров на сумму более 1,4 миллиарда долларов по каждому из трех основных коммерческих направлений провинции: в Индию, в Китай и в Бразилию", - добавила Кариньяно.В запросе к исполнительной власти, который сформулировал бывший министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро, указано, что отказ Аргентины присоединиться к группе БРИКС нанесет "экономический ущерб... региональной экономике, порождая новые споры с нашими основными деловыми партнерами".В пятницу другой депутат нижней палаты, Сабрина Сельва, представила в Конгрессе проект резолюции об отмене позиции, согласно которой страна в конце декабря официально отказалась от вступления в альянс БРИКС.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

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аргентина, индия, китай, альберто фернандес, брикс, в мире