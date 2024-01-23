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В Минсельхозе рассказали, что АПК может столкнуться с нехваткой кадров

В Минсельхозе рассказали, что АПК может столкнуться с нехваткой кадров - РИА Новости, 23.01.2024

В Минсельхозе рассказали, что АПК может столкнуться с нехваткой кадров

Минсельхоз РФ оценивает недостаток кадров в российском агропромышленном комплексе к 2030 году как минимум в 30 тысяч человек, сообщил министр сельского... РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T15:18

2024-01-23T15:18

2024-01-23T15:18

экономика

россия

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Минсельхоз РФ оценивает недостаток кадров в российском агропромышленном комплексе к 2030 году как минимум в 30 тысяч человек, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока. "К 2030 году мы подсчитали, что примерно 30 тысяч у нас будет недостаток, от 30 до 50 тысяч, в зависимости от того, как считать", - сказал Патрушев, заметив, что увеличившаяся потребность в кадрах стоит сейчас практически для всех отраслей экономики, поэтому сельское хозяйство и АПК не являются исключением. "Естественно, мы проблемой озадачены, и на разных площадках заявляем, что нам нужны люди. Сейчас мы совместно с Минтрудом разрабатываем методику прогноза потребности в кадрах, причем за основу этого прогноза все-таки берется наша позиция, которая говорит о том, что у нас есть недостаток", - отметил министр. По его словам, министерство со своей стороны тоже ведет соответствующую работу, работая над усилением престижа профессии в рамках дорожной карты по реализации таких мероприятий. Кроме того, в аграрных вузах по договоренности с Минобрнауки будут вводиться современные специальности по селекции, по генетике сельхозрастений и животных, ведется работа над созданием системы преференций при поступлении в такие вузы из системы среднего профессионального образования. Действует и комплексная программа развития сельских территорий. "И пока мы, конечно же, не сможем нормально выстраивать работу без привлечения иностранных рабочих, этим мы тоже занимаемся, свои потребности обозначаем, будем эту работу продолжать", - сообщил Патрушев.

https://ria.ru/20240120/ovoschi-1922515067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)