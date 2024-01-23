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В Минсельхозе рассказали, что АПК может столкнуться с нехваткой кадров - РИА Новости, 23.01.2024
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15:18 23.01.2024
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В Минсельхозе рассказали, что АПК может столкнуться с нехваткой кадров
В Минсельхозе рассказали, что АПК может столкнуться с нехваткой кадров - РИА Новости, 23.01.2024
В Минсельхозе рассказали, что АПК может столкнуться с нехваткой кадров
Минсельхоз РФ оценивает недостаток кадров в российском агропромышленном комплексе к 2030 году как минимум в 30 тысяч человек, сообщил министр сельского... РИА Новости, 23.01.2024
2024-01-23T15:18
2024-01-23T15:18
экономика
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Минсельхоз РФ оценивает недостаток кадров в российском агропромышленном комплексе к 2030 году как минимум в 30 тысяч человек, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока. "К 2030 году мы подсчитали, что примерно 30 тысяч у нас будет недостаток, от 30 до 50 тысяч, в зависимости от того, как считать", - сказал Патрушев, заметив, что увеличившаяся потребность в кадрах стоит сейчас практически для всех отраслей экономики, поэтому сельское хозяйство и АПК не являются исключением. "Естественно, мы проблемой озадачены, и на разных площадках заявляем, что нам нужны люди. Сейчас мы совместно с Минтрудом разрабатываем методику прогноза потребности в кадрах, причем за основу этого прогноза все-таки берется наша позиция, которая говорит о том, что у нас есть недостаток", - отметил министр. По его словам, министерство со своей стороны тоже ведет соответствующую работу, работая над усилением престижа профессии в рамках дорожной карты по реализации таких мероприятий. Кроме того, в аграрных вузах по договоренности с Минобрнауки будут вводиться современные специальности по селекции, по генетике сельхозрастений и животных, ведется работа над созданием системы преференций при поступлении в такие вузы из системы среднего профессионального образования. Действует и комплексная программа развития сельских территорий. "И пока мы, конечно же, не сможем нормально выстраивать работу без привлечения иностранных рабочих, этим мы тоже занимаемся, свои потребности обозначаем, будем эту работу продолжать", - сообщил Патрушев.
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экономика, россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Минсельхозе рассказали, что АПК может столкнуться с нехваткой кадров

Глава Минсельхоза: к 2030 году в АПК будет не хватать 30 тысяч специалистов

© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФМинистр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Минсельхоз РФ оценивает недостаток кадров в российском агропромышленном комплексе к 2030 году как минимум в 30 тысяч человек, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе 25-го съезда Национального союза производителей молока.
"К 2030 году мы подсчитали, что примерно 30 тысяч у нас будет недостаток, от 30 до 50 тысяч, в зависимости от того, как считать", - сказал Патрушев, заметив, что увеличившаяся потребность в кадрах стоит сейчас практически для всех отраслей экономики, поэтому сельское хозяйство и АПК не являются исключением.
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"Естественно, мы проблемой озадачены, и на разных площадках заявляем, что нам нужны люди. Сейчас мы совместно с Минтрудом разрабатываем методику прогноза потребности в кадрах, причем за основу этого прогноза все-таки берется наша позиция, которая говорит о том, что у нас есть недостаток", - отметил министр.
По его словам, министерство со своей стороны тоже ведет соответствующую работу, работая над усилением престижа профессии в рамках дорожной карты по реализации таких мероприятий. Кроме того, в аграрных вузах по договоренности с Минобрнауки будут вводиться современные специальности по селекции, по генетике сельхозрастений и животных, ведется работа над созданием системы преференций при поступлении в такие вузы из системы среднего профессионального образования. Действует и комплексная программа развития сельских территорий.
"И пока мы, конечно же, не сможем нормально выстраивать работу без привлечения иностранных рабочих, этим мы тоже занимаемся, свои потребности обозначаем, будем эту работу продолжать", - сообщил Патрушев.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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