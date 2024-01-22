https://ria.ru/20240122/zuby-1922670789.html

Россиянам рассказали, какую зубную боль нельзя терпеть

Россиянам рассказали, какую зубную боль нельзя терпеть - РИА Новости, 22.01.2024

Россиянам рассказали, какую зубную боль нельзя терпеть

В каких случаях зубная боль требует немедленного обращения за медицинской помощью, а когда визит к врачу можно отложить на более удобное время, объяснила в... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T02:10

2024-01-22T02:10

2024-01-22T02:10

общество

здоровье - общество

зубы

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В каких случаях зубная боль требует немедленного обращения за медицинской помощью, а когда визит к врачу можно отложить на более удобное время, объяснила в интервью радио Sputnik врач стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова.По характеру боли можно понять, насколько срочным должно быть лечение, отметила врач. Если она резкая, возникает при употреблении холодной или горячей еды и после этого какое-то время не проходит, нужно поторопиться с посещением стоматолога, предупредила Кадькалова. При ночных болях тоже нужно действовать быстро, терпеть их нельзя, сказала она."Если при термическом воздействии в зубе возникает острая, резкая боль, и она не проходит в течение 30 секунд, скорее всего, это пульпит (воспаление сосудисто-нервного пучка зуба, – ред.), и нужно срочно бежать к стоматологу. Если зуб болит ночью, это тоже может говорить об остром воспалительном процессе, о пульпите. Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс", – предостерегла Кадькалова.Не стоит также медлить с визитом к врачу, если болезненные ощущения появляются при надкусывании пищи, добавила она.Отложить консультацию со специалистом на неделю, не более, можно в том случае, если возникающая при термическом воздействии боль очень быстро проходит, продолжила врач."Кратковременная боль в одном зубе от холодной или горячей еды чаще всего бывает вызвана глубоким кариесом. Это процесс хронический, ситуация будет усугубляться, но срочно идти к стоматологу не обязательно", – считает Кадькалова.На ноющую боль во всех зубах, которая появляется при контакте с холодной водой или пищей, тоже следует пожаловаться стоматологу, но без особой спешки, полагает врач."Если у вас заныли все зубы от мороженого или холодной воды, это может быть связано с клиновидными дефектами (поражение твердой ткани зуба, не связанное с кариесом, – ред.) либо с трещинами на эмали. Здесь, конечно, надо показаться стоматологу, но не срочно", – уточнила Кадькалова.Стоматолог дала совет, как сохранить здоровье зубов."Если вы будете ходить раз в полгода на профилактический осмотр к стоматологу, то никакое заболевание не уйдет, условно, дальше кариеса. И если пациент заботится о гигиене, то серьезных проблем с зубами у него не будет", – заключила Наталья Кадькалова в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20231004/karies-1900430604.html

https://ria.ru/20230628/fobii-1880876874.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, зубы