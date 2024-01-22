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Россиянам рассказали, какую зубную боль нельзя терпеть - РИА Новости, 22.01.2024
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02:10 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/zuby-1922670789.html
Россиянам рассказали, какую зубную боль нельзя терпеть
Россиянам рассказали, какую зубную боль нельзя терпеть - РИА Новости, 22.01.2024
Россиянам рассказали, какую зубную боль нельзя терпеть
В каких случаях зубная боль требует немедленного обращения за медицинской помощью, а когда визит к врачу можно отложить на более удобное время, объяснила в... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T02:10
2024-01-22T02:10
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В каких случаях зубная боль требует немедленного обращения за медицинской помощью, а когда визит к врачу можно отложить на более удобное время, объяснила в интервью радио Sputnik врач стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова.По характеру боли можно понять, насколько срочным должно быть лечение, отметила врач. Если она резкая, возникает при употреблении холодной или горячей еды и после этого какое-то время не проходит, нужно поторопиться с посещением стоматолога, предупредила Кадькалова. При ночных болях тоже нужно действовать быстро, терпеть их нельзя, сказала она."Если при термическом воздействии в зубе возникает острая, резкая боль, и она не проходит в течение 30 секунд, скорее всего, это пульпит (воспаление сосудисто-нервного пучка зуба, – ред.), и нужно срочно бежать к стоматологу. Если зуб болит ночью, это тоже может говорить об остром воспалительном процессе, о пульпите. Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс", – предостерегла Кадькалова.Не стоит также медлить с визитом к врачу, если болезненные ощущения появляются при надкусывании пищи, добавила она.Отложить консультацию со специалистом на неделю, не более, можно в том случае, если возникающая при термическом воздействии боль очень быстро проходит, продолжила врач."Кратковременная боль в одном зубе от холодной или горячей еды чаще всего бывает вызвана глубоким кариесом. Это процесс хронический, ситуация будет усугубляться, но срочно идти к стоматологу не обязательно", – считает Кадькалова.На ноющую боль во всех зубах, которая появляется при контакте с холодной водой или пищей, тоже следует пожаловаться стоматологу, но без особой спешки, полагает врач."Если у вас заныли все зубы от мороженого или холодной воды, это может быть связано с клиновидными дефектами (поражение твердой ткани зуба, не связанное с кариесом, – ред.) либо с трещинами на эмали. Здесь, конечно, надо показаться стоматологу, но не срочно", – уточнила Кадькалова.Стоматолог дала совет, как сохранить здоровье зубов."Если вы будете ходить раз в полгода на профилактический осмотр к стоматологу, то никакое заболевание не уйдет, условно, дальше кариеса. И если пациент заботится о гигиене, то серьезных проблем с зубами у него не будет", – заключила Наталья Кадькалова в интервью радио Sputnik.
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Россиянам рассказали, какую зубную боль нельзя терпеть

Стоматолог Кадькалова: при резкой зубной боли нужно срочно обращаться к врачу

© Фото : FreepikЖенщина с зубной болью у стоматолога
Женщина с зубной болью у стоматолога - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© Фото : Freepik
Женщина с зубной болью у стоматолога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В каких случаях зубная боль требует немедленного обращения за медицинской помощью, а когда визит к врачу можно отложить на более удобное время, объяснила в интервью радио Sputnik врач стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова.
По характеру боли можно понять, насколько срочным должно быть лечение, отметила врач. Если она резкая, возникает при употреблении холодной или горячей еды и после этого какое-то время не проходит, нужно поторопиться с посещением стоматолога, предупредила Кадькалова. При ночных болях тоже нужно действовать быстро, терпеть их нельзя, сказала она.
«
"Если при термическом воздействии в зубе возникает острая, резкая боль, и она не проходит в течение 30 секунд, скорее всего, это пульпит (воспаление сосудисто-нервного пучка зуба, – ред.), и нужно срочно бежать к стоматологу. Если зуб болит ночью, это тоже может говорить об остром воспалительном процессе, о пульпите. Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс", – предостерегла Кадькалова.
Не стоит также медлить с визитом к врачу, если болезненные ощущения появляются при надкусывании пищи, добавила она.
Отложить консультацию со специалистом на неделю, не более, можно в том случае, если возникающая при термическом воздействии боль очень быстро проходит, продолжила врач.
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"Кратковременная боль в одном зубе от холодной или горячей еды чаще всего бывает вызвана глубоким кариесом. Это процесс хронический, ситуация будет усугубляться, но срочно идти к стоматологу не обязательно", – считает Кадькалова.
На ноющую боль во всех зубах, которая появляется при контакте с холодной водой или пищей, тоже следует пожаловаться стоматологу, но без особой спешки, полагает врач.
"Если у вас заныли все зубы от мороженого или холодной воды, это может быть связано с клиновидными дефектами (поражение твердой ткани зуба, не связанное с кариесом, – ред.) либо с трещинами на эмали. Здесь, конечно, надо показаться стоматологу, но не срочно", – уточнила Кадькалова.
Стоматолог дала совет, как сохранить здоровье зубов.
"Если вы будете ходить раз в полгода на профилактический осмотр к стоматологу, то никакое заболевание не уйдет, условно, дальше кариеса. И если пациент заботится о гигиене, то серьезных проблем с зубами у него не будет", – заключила Наталья Кадькалова в интервью радио Sputnik.
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