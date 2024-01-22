https://ria.ru/20240122/zhenschiny-eksportery-1922803689.html

Число женщин-экспортеров в России в 2023 году выросло на 28%

Число женщин-экспортеров в России в 2023 году выросло на 28% - РИА Новости, 22.01.2024

Число женщин-экспортеров в России в 2023 году выросло на 28%

Количество женщин-экспортеров несырьевой неэнергетической продукции за 10 месяцев 2023 года выросло на 28% и превысило 21 тысячу, заявила генеральный директор... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:52

2024-01-22T16:52

2024-01-22T16:52

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Количество женщин-экспортеров несырьевой неэнергетической продукции за 10 месяцев 2023 года выросло на 28% и превысило 21 тысячу, заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина в ходе первого заседания Оргкомитета по подготовке Четвертого Евразийского женского Форума.При этом общее количество экспортеров несырьевой неэнергетической продукции за это же время выросло на 15% и превысило 70 тысяч."Несмотря на ковидные ограничения и санкционное давление, мы создали проект, который помогает женщинам выходить на экспорт и преодолевать трудности. Мы совместно с партнерами оказываем предпринимательницам самую разную таргетированную поддержку - от консультаций и обучения до организации целевых бизнес-миссий", - сказала Никишина.На заседании глава РЭЦ поделилась планами на предстоящий Евразийский женский форум, который пройдет 18-20 сентября в Санкт-Петербурге. Так, РЭЦ планирует организовать выставку под брендом "Сделано в России", на которой будет представлена продукция женщин-экспортеров, а также провести тематические сессии об экспорте. Школа экспорта РЭЦ проведет для предпринимательниц серию образовательных мастер-классов. Планируется также подписание соглашений с иностранными партнерами, целью которых станет усиление международной женской кооперации.Напомним, в рамках проекта "Женская кооперация в международной торговле" Российский экспортный центр совместно с Банком России, Федеральной налоговой службой и Корпорацией МСП разработал программу для повышения финансовой грамотности. В 2023 году первые 45 предпринимательниц прошли обучение и разобрались в нюансах управления финансами при экспорте. В этом году обучение финансам для предпринимательниц планируют проводить в регионах.Кроме того, РЭЦ в 2023 году организовал первую женскую бизнес-миссию в Узбекистан для компаний текстильной промышленности. Участницы бизнес-миссии провели более 100 деловых встреч, включая неформальный нетворкинг во время деловой программы и бизнес-завтрака. Потенциал деловых встреч превысил 1 миллион долларов.Чтобы отметить достижения предпринимательниц-экспортеров, рассказать их истории и вдохновить других на новые свершения, в 2022 году РЭЦ ввел "женскую" номинацию в ежегодный Всероссийский конкурс "Экспортер года". Всего за два года за звание "Лучшая женщина-экспортер" боролись более 240 предпринимательниц, причем в прошлом году женская номинация стала третьей по популярности в конкурсе.Наконец, Российский экспортный центр активно сотрудничает с регионами. При поддержке Совета Федерации РЭЦ учредил конкурс среди региональных центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте". Цель конкурса - рассказать о лучших практиках региональных ЦПЭ по работе с предпринимательницами, чтобы в каждом регионе России женщины знали, что они всегда могут обратиться за помощью и покорять новые вершины.

https://ria.ru/20240117/rets-1921857285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина