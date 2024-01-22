Рейтинг@Mail.ru
Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:48 22.01.2024 (обновлено: 22:50 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/zemletryasenie-1922857365.html
Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения
Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения - РИА Новости, 22.01.2024
Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения
В ночь с понедельника на вторник (вечер понедельника по мск) на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7, жители Алма-Аты... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T22:48
2024-01-22T22:50
в мире
алма-ата
киргизия
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg
АЛМА-АТА, 22 янв - РИА Новости. В ночь с понедельника на вторник (вечер понедельника по мск) на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7, жители Алма-Аты почувствовали толчки интенсивностью 5 баллов, местный департамент ЧС попросил горожан выйти на улицу до особого распоряжения. "Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января 2024 года в 00 часов 09 минут 02 секунды (21.9 мск - ред.) алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана", - говорится в сообщении пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области. Указывается, что землетрясение магнитудой 6,7 произошло на глубине 65 километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки интенсивностью 5 баллов и начали выбегать на улицу. "Сведений о разрушении зданий и сооружений не поступало, о жертвах и пострадавших также не поступало. Просим всех соблюдать и спокойствие и в целях безопасности выйти на улицу до особого распоряжения", - обратился к горожанам начальник департамента по ЧС Алма-Аты Нурлан Атыгаев.
https://ria.ru/20240122/zemletryasenie-1922857196.html
алма-ата
киргизия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_256:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_740e06333bea9d68f5d93e5e186cf53e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алма-ата, киргизия, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Алма-Ата, Киргизия, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения

Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения на границе с Киргизией

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 22 янв - РИА Новости. В ночь с понедельника на вторник (вечер понедельника по мск) на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7, жители Алма-Аты почувствовали толчки интенсивностью 5 баллов, местный департамент ЧС попросил горожан выйти на улицу до особого распоряжения.
«
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января 2024 года в 00 часов 09 минут 02 секунды (21.9 мск - ред.) алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана", - говорится в сообщении пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области.
Указывается, что землетрясение магнитудой 6,7 произошло на глубине 65 километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки интенсивностью 5 баллов и начали выбегать на улицу.
«
"Сведений о разрушении зданий и сооружений не поступало, о жертвах и пострадавших также не поступало. Просим всех соблюдать и спокойствие и в целях безопасности выйти на улицу до особого распоряжения", - обратился к горожанам начальник департамента по ЧС Алма-Аты Нурлан Атыгаев.
Вид на Бишкек - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Жители Бишкека почувствовали землетрясение, произошедшее на границе Китая
Вчера, 22:44
 
В миреАлма-АтаКиргизияКазахстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала