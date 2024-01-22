https://ria.ru/20240122/zemletryasenie-1922857365.html

Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения

Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения - РИА Новости, 22.01.2024

Жителей Алма-Аты просят покинуть дома из-за землетрясения

В ночь с понедельника на вторник (вечер понедельника по мск) на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7, жители Алма-Аты... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T22:48

2024-01-22T22:48

2024-01-22T22:50

в мире

алма-ата

киргизия

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607242_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_da14a20d84dbe73490c7c19949efd3b3.jpg

АЛМА-АТА, 22 янв - РИА Новости. В ночь с понедельника на вторник (вечер понедельника по мск) на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7, жители Алма-Аты почувствовали толчки интенсивностью 5 баллов, местный департамент ЧС попросил горожан выйти на улицу до особого распоряжения. "Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января 2024 года в 00 часов 09 минут 02 секунды (21.9 мск - ред.) алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 264 километрах на юго-восток от Алматы, на границе Казахстана и Кыргызстана", - говорится в сообщении пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области. Указывается, что землетрясение магнитудой 6,7 произошло на глубине 65 километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки интенсивностью 5 баллов и начали выбегать на улицу. "Сведений о разрушении зданий и сооружений не поступало, о жертвах и пострадавших также не поступало. Просим всех соблюдать и спокойствие и в целях безопасности выйти на улицу до особого распоряжения", - обратился к горожанам начальник департамента по ЧС Алма-Аты Нурлан Атыгаев.

https://ria.ru/20240122/zemletryasenie-1922857196.html

алма-ата

киргизия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, алма-ата, киргизия, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)