В Совфеде обвинили Зеленского в уничтожении украинского народа
Цеков: преступления против украинского народа совершают Зеленский и его команда
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Преступления против украинского народа осуществляются руками Владимира Зеленского и его команды, все решения Киева, касающиеся национальной идентичности украинцев в РФ, для России юридически ничтожны, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В документе к таким территориям относятся земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей". Зеленский также поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации".
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"Зеленский пытается продемонстрировать, что он заботится об украинцах, что он большой патриот. Но, безусловно, преступления против народа современной Украины осуществляются руками Зеленского и его команды. Они уничтожают украинский народ", - сказал Цеков.
Он отметил, что "все подобные решения" Киева для России будут юридически ничтожными.
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"Зеленский старается разобщить народы России и Украины. Однако украинцы как нация образовались только после создания Советского Союза. Это часть русских людей, которые живут на территории Украины", - сказал парламентарий.
Сенатор также отметил, что подобные решения направлены на то, чтобы отвлечь внимание от своих провалов в ходе специальной операции, которую ведет Россия. Цеков подчеркнул, что действующая политэлита на Украине "ненавидит Россию". -0-