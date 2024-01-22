https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922772984.html

В Совфеде обвинили Зеленского в уничтожении украинского народа

В Совфеде обвинили Зеленского в уничтожении украинского народа - РИА Новости, 22.01.2024

В Совфеде обвинили Зеленского в уничтожении украинского народа

Преступления против украинского народа осуществляются руками Владимира Зеленского и его команды, все решения Киева, касающиеся национальной идентичности... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T14:45

2024-01-22T14:45

2024-01-22T14:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

владимир зеленский

сергей цеков

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Преступления против украинского народа осуществляются руками Владимира Зеленского и его команды, все решения Киева, касающиеся национальной идентичности украинцев в РФ, для России юридически ничтожны, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В документе к таким территориям относятся земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей". Зеленский также поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации". "Зеленский пытается продемонстрировать, что он заботится об украинцах, что он большой патриот. Но, безусловно, преступления против народа современной Украины осуществляются руками Зеленского и его команды. Они уничтожают украинский народ", - сказал Цеков. Он отметил, что "все подобные решения" Киева для России будут юридически ничтожными. "Зеленский старается разобщить народы России и Украины. Однако украинцы как нация образовались только после создания Советского Союза. Это часть русских людей, которые живут на территории Украины", - сказал парламентарий. Сенатор также отметил, что подобные решения направлены на то, чтобы отвлечь внимание от своих провалов в ходе специальной операции, которую ведет Россия. Цеков подчеркнул, что действующая политэлита на Украине "ненавидит Россию". -0-

https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920784853.html

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1915050331.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, владимир зеленский, сергей цеков, ситуация в днр и лнр