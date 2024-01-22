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В Совфеде обвинили Зеленского в уничтожении украинского народа - РИА Новости, 22.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922772984.html
В Совфеде обвинили Зеленского в уничтожении украинского народа
В Совфеде обвинили Зеленского в уничтожении украинского народа - РИА Новости, 22.01.2024
В Совфеде обвинили Зеленского в уничтожении украинского народа
Преступления против украинского народа осуществляются руками Владимира Зеленского и его команды, все решения Киева, касающиеся национальной идентичности... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:45
2024-01-22T14:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир зеленский
сергей цеков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Преступления против украинского народа осуществляются руками Владимира Зеленского и его команды, все решения Киева, касающиеся национальной идентичности украинцев в РФ, для России юридически ничтожны, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В документе к таким территориям относятся земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей". Зеленский также поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации". "Зеленский пытается продемонстрировать, что он заботится об украинцах, что он большой патриот. Но, безусловно, преступления против народа современной Украины осуществляются руками Зеленского и его команды. Они уничтожают украинский народ", - сказал Цеков. Он отметил, что "все подобные решения" Киева для России будут юридически ничтожными. "Зеленский старается разобщить народы России и Украины. Однако украинцы как нация образовались только после создания Советского Союза. Это часть русских людей, которые живут на территории Украины", - сказал парламентарий. Сенатор также отметил, что подобные решения направлены на то, чтобы отвлечь внимание от своих провалов в ходе специальной операции, которую ведет Россия. Цеков подчеркнул, что действующая политэлита на Украине "ненавидит Россию". -0-
https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920784853.html
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россия, украина, киев, владимир зеленский, сергей цеков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Совфеде обвинили Зеленского в уничтожении украинского народа

Цеков: преступления против украинского народа совершают Зеленский и его команда

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Преступления против украинского народа осуществляются руками Владимира Зеленского и его команды, все решения Киева, касающиеся национальной идентичности украинцев в РФ, для России юридически ничтожны, сказал РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ. В документе к таким территориям относятся земли "в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей". Зеленский также поручил кабмину разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности Украины план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации".
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11 января, 17:50
«
"Зеленский пытается продемонстрировать, что он заботится об украинцах, что он большой патриот. Но, безусловно, преступления против народа современной Украины осуществляются руками Зеленского и его команды. Они уничтожают украинский народ", - сказал Цеков.
Он отметил, что "все подобные решения" Киева для России будут юридически ничтожными.
«
"Зеленский старается разобщить народы России и Украины. Однако украинцы как нация образовались только после создания Советского Союза. Это часть русских людей, которые живут на территории Украины", - сказал парламентарий.
Сенатор также отметил, что подобные решения направлены на то, чтобы отвлечь внимание от своих провалов в ходе специальной операции, которую ведет Россия. Цеков подчеркнул, что действующая политэлита на Украине "ненавидит Россию". -0-
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСергей ЦековСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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