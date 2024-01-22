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В Минпромторге задались вопросом, как работал склад Wildberries в Шушарах - РИА Новости, 22.01.2024
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13:42 22.01.2024 (обновлено: 17:26 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/wildberries-1922758743.html
В Минпромторге задались вопросом, как работал склад Wildberries в Шушарах
В Минпромторге задались вопросом, как работал склад Wildberries в Шушарах - РИА Новости, 22.01.2024
В Минпромторге задались вопросом, как работал склад Wildberries в Шушарах
Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки, заявил... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:42
2024-01-22T17:26
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
wildberries
происшествия
россия
виктор евтухов
санкт-петербург
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24"."То, что мы знаем про этот центр Wildberries (в Шушарах. — Прим. ред.), странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. &lt;...&gt; Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства", — сказал он.Госстройнадзор Санкт-Петербурга сообщал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В свою очередь, в компании заявили РИА Новости, что Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности, отмечали в маркетплейсе.Согласно Градостроительному кодексу России, заключение органа государственного строительного надзора о соответствии (ЗОС) является одним из документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировали только в воскресенье. Ориентировочный ущерб от пожара оценивается страховщиками в десять-одиннадцать миллиардов рублей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 14 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.
https://ria.ru/20240121/bakalchuk-1922558881.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), wildberries, происшествия, россия, виктор евтухов, санкт-петербург
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Wildberries, Происшествия, Россия, Виктор Евтухов, Санкт-Петербург
В Минпромторге задались вопросом, как работал склад Wildberries в Шушарах

Минпромторг назвал странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".
"То, что мы знаем про этот центр Wildberries (в Шушарах. — Прим. ред.), странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. <...> Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства", — сказал он.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Глава Wildberries впервые прокомментировала пожар на складе в Шушарах
21 января, 01:07
Госстройнадзор Санкт-Петербурга сообщал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В свою очередь, в компании заявили РИА Новости, что Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности, отмечали в маркетплейсе.
Согласно Градостроительному кодексу России, заключение органа государственного строительного надзора о соответствии (ЗОС) является одним из документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировали только в воскресенье. Ориентировочный ущерб от пожара оценивается страховщиками в десять-одиннадцать миллиардов рублей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 14 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
В Wildberries рассказали о порядке выплаты компенсаций после пожара
14 января, 08:59
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)WildberriesПроисшествияРоссияВиктор ЕвтуховСанкт-Петербург
 
 
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