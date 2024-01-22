https://ria.ru/20240122/wildberries-1922758743.html

В Минпромторге задались вопросом, как работал склад Wildberries в Шушарах

В Минпромторге задались вопросом, как работал склад Wildberries в Шушарах - РИА Новости, 22.01.2024

В Минпромторге задались вопросом, как работал склад Wildberries в Шушарах

Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки, заявил... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:42

2024-01-22T13:42

2024-01-22T17:26

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

wildberries

происшествия

россия

виктор евтухов

санкт-петербург

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24"."То, что мы знаем про этот центр Wildberries (в Шушарах. — Прим. ред.), странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. <...> Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства", — сказал он.Госстройнадзор Санкт-Петербурга сообщал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В свою очередь, в компании заявили РИА Новости, что Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности, отмечали в маркетплейсе.Согласно Градостроительному кодексу России, заключение органа государственного строительного надзора о соответствии (ЗОС) является одним из документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировали только в воскресенье. Ориентировочный ущерб от пожара оценивается страховщиками в десять-одиннадцать миллиардов рублей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 14 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.

https://ria.ru/20240121/bakalchuk-1922558881.html

https://ria.ru/20240114/wildberries-1921243636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), wildberries, происшествия, россия, виктор евтухов, санкт-петербург