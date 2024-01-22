В Минпромторге задались вопросом, как работал склад Wildberries в Шушарах
Минпромторг назвал странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, поскольку он не прошел все необходимые процедуры приемки, заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".
"То, что мы знаем про этот центр Wildberries (в Шушарах. — Прим. ред.), странно, что он работал, но еще, как я понимаю, не был принят и не прошел все необходимые процедуры. <...> Я думаю, что по этому поводу будут еще отдельные разбирательства", — сказал он.
Госстройнадзор Санкт-Петербурга сообщал, что Wildberries не обращалась в ведомство за разрешением на ввод склада в эксплуатацию. В свою очередь, в компании заявили РИА Новости, что Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения всегда создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности, отмечали в маркетплейсе.
Согласно Градостроительному кодексу России, заключение органа государственного строительного надзора о соответствии (ЗОС) является одним из документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся в субботу, 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировали только в воскресенье. Ориентировочный ущерб от пожара оценивается страховщиками в десять-одиннадцать миллиардов рублей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин 14 января поручил возбудить по факту пожара уголовное дело.