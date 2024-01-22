https://ria.ru/20240122/vozgoranie-1922787946.html
Возгорание на терминале "Новатэка" в Ленинградской области ликвидировали
Возгорание на терминале "Новатэка" в Ленинградской области ликвидировали - РИА Новости, 22.01.2024
Возгорание на терминале "Новатэка" в Ленинградской области ликвидировали
На терминале компании "Новатэк" ликвидировали пожар, сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:43
2024-01-22T15:43
2024-01-22T16:41
ленинградская область
новатэк
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. На терминале компании "Новатэк" ликвидировали пожар, сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в своем Telegram-канале."Возгорание полностью ликвидировано. На терминале "Новатэк" работы по тушению пожара завершены", — написал он.О пожаре на терминале в порту Усть-Луга в воскресенье объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На объекте приостановили технологический процесс.Как позднее уточнили в компании, причиной возгорания стало "внешнее воздействие". В результате происшествия, как отмечали в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района, повреждения получила цистерна объемом 100 кубометров.
https://ria.ru/20240122/pozhar-1922770631.html
ленинградская область
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Тушение пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге
Глава Кингисеппского района показал кадры тушения пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге
2024-01-22T15:43
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ленинградская область, новатэк, происшествия
Ленинградская область, Новатэк, Происшествия
Возгорание на терминале "Новатэка" в Ленинградской области ликвидировали
Пожар на терминале "Новатэка" в Усть-Луге полностью ликвидировали