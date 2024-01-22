https://ria.ru/20240122/vozgoranie-1922787946.html

Возгорание на терминале "Новатэка" в Ленинградской области ликвидировали

Возгорание на терминале "Новатэка" в Ленинградской области ликвидировали - РИА Новости, 22.01.2024

Возгорание на терминале "Новатэка" в Ленинградской области ликвидировали

На терминале компании "Новатэк" ликвидировали пожар, сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:43

2024-01-22T15:43

2024-01-22T16:41

ленинградская область

новатэк

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. На терминале компании "Новатэк" ликвидировали пожар, сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в своем Telegram-канале."Возгорание полностью ликвидировано. На терминале "Новатэк" работы по тушению пожара завершены", — написал он.О пожаре на терминале в порту Усть-Луга в воскресенье объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На объекте приостановили технологический процесс.Как позднее уточнили в компании, причиной возгорания стало "внешнее воздействие". В результате происшествия, как отмечали в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района, повреждения получила цистерна объемом 100 кубометров.

https://ria.ru/20240122/pozhar-1922770631.html

ленинградская область

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Тушение пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге Глава Кингисеппского района показал кадры тушения пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге 2024-01-22T15:43 true PT0M18S

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Варвара Скокшина

ленинградская область, новатэк, происшествия