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Возгорание на терминале "Новатэка" в Ленинградской области ликвидировали - РИА Новости, 22.01.2024
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15:43 22.01.2024 (обновлено: 16:41 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/vozgoranie-1922787946.html
Возгорание на терминале "Новатэка" в Ленинградской области ликвидировали
Возгорание на терминале "Новатэка" в Ленинградской области ликвидировали - РИА Новости, 22.01.2024
Возгорание на терминале "Новатэка" в Ленинградской области ликвидировали
На терминале компании "Новатэк" ликвидировали пожар, сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:43
2024-01-22T16:41
ленинградская область
новатэк
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. На терминале компании "Новатэк" ликвидировали пожар, сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в своем Telegram-канале.&quot;Возгорание полностью ликвидировано. На терминале &quot;Новатэк&quot; работы по тушению пожара завершены&quot;, — написал он.О пожаре на терминале в порту Усть-Луга в воскресенье объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На объекте приостановили технологический процесс.Как позднее уточнили в компании, причиной возгорания стало "внешнее воздействие". В результате происшествия, как отмечали в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района, повреждения получила цистерна объемом 100 кубометров.
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Тушение пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге
Глава Кингисеппского района показал кадры тушения пожара на терминале "Новатэка" в Усть-Луге
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ленинградская область, новатэк, происшествия
Ленинградская область, Новатэк, Происшествия
Возгорание на терминале "Новатэка" в Ленинградской области ликвидировали

Пожар на терминале "Новатэка" в Усть-Луге полностью ликвидировали

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв — РИА Новости. На терминале компании "Новатэк" ликвидировали пожар, сообщил глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский в своем Telegram-канале.
«

"Возгорание полностью ликвидировано. На терминале "Новатэк" работы по тушению пожара завершены", — написал он.

О пожаре на терминале в порту Усть-Луга в воскресенье объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На объекте приостановили технологический процесс.
Как позднее уточнили в компании, причиной возгорания стало "внешнее воздействие".
В результате происшествия, как отмечали в Единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района, повреждения получила цистерна объемом 100 кубометров.
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Ленинградская областьНоватэкПроисшествия
 
 
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