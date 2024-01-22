https://ria.ru/20240122/vizit-1922698906.html

В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время, сообщил источник

В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время, сообщил источник - РИА Новости, 22.01.2024

В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время, сообщил источник

В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:36

2024-01-22T09:36

2024-01-22T09:36

в мире

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 22 янв – РИА Новости. В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник. "Мы рассчитываем, что это будет в ближайшее время, но точной, согласованной даты пока нет", - сообщил собеседник агентства. Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила в субботу, что Анкара ожидает визита президента РФ 12 февраля. В Кремле на это заявили РИА Новости, что сообщат своевременно о поездке российского лидера. Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.

https://ria.ru/20240119/pridurki-1922234981.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган