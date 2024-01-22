Рейтинг@Mail.ru
В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время, сообщил источник - РИА Новости, 22.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/vizit-1922698906.html
В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время, сообщил источник
В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время, сообщил источник - РИА Новости, 22.01.2024
В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время, сообщил источник
В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:36
2024-01-22T09:36
в мире
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805310677_0:256:2851:1860_1920x0_80_0_0_b5d97bf311457877fc19ec0c9433aff7.jpg
АНКАРА, 22 янв – РИА Новости. В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник. "Мы рассчитываем, что это будет в ближайшее время, но точной, согласованной даты пока нет", - сообщил собеседник агентства. Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила в субботу, что Анкара ожидает визита президента РФ 12 февраля. В Кремле на это заявили РИА Новости, что сообщат своевременно о поездке российского лидера. Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.
https://ria.ru/20240119/pridurki-1922234981.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805310677_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d89047add8f83825679413811525998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время, сообщил источник

В Анкаре ожидают визита Путина в Турцию в ближайшее время, но точной даты нет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 янв – РИА Новости. В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.
"Мы рассчитываем, что это будет в ближайшее время, но точной, согласованной даты пока нет", - сообщил собеседник агентства.
Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила в субботу, что Анкара ожидает визита президента РФ 12 февраля. В Кремле на это заявили РИА Новости, что сообщат своевременно о поездке российского лидера.
Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.
Президент России Владимир Путин
"Придурки". В Турции неожиданно согласились с Путиным по поводу Киева
19 января, 02:05
 
В миреТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала