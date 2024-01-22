https://ria.ru/20240122/vizit-1922698906.html
В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время, сообщил источник
В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время, сообщил источник - РИА Новости, 22.01.2024
В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время, сообщил источник
В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил РИА Новости информированный... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:36
2024-01-22T09:36
2024-01-22T09:36
в мире
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805310677_0:256:2851:1860_1920x0_80_0_0_b5d97bf311457877fc19ec0c9433aff7.jpg
АНКАРА, 22 янв – РИА Новости. В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник. "Мы рассчитываем, что это будет в ближайшее время, но точной, согласованной даты пока нет", - сообщил собеседник агентства. Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила в субботу, что Анкара ожидает визита президента РФ 12 февраля. В Кремле на это заявили РИА Новости, что сообщат своевременно о поездке российского лидера. Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.
https://ria.ru/20240119/pridurki-1922234981.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805310677_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d89047add8f83825679413811525998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
В Турции ожидают визита Путина в ближайшее время, сообщил источник
В Анкаре ожидают визита Путина в Турцию в ближайшее время, но точной даты нет
АНКАРА, 22 янв – РИА Новости. В Анкаре рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в ближайшее время, но точной даты пока нет, сообщил РИА Новости информированный дипломатический источник.
"Мы рассчитываем, что это будет в ближайшее время, но точной, согласованной даты пока нет", - сообщил собеседник агентства.
Турецкая газета Türkiye со ссылкой на источники сообщила в субботу, что Анкара ожидает визита президента РФ 12 февраля. В Кремле на это заявили РИА Новости, что сообщат своевременно о поездке российского лидера.
Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом
в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции.
"Придурки". В Турции неожиданно согласились с Путиным по поводу Киева