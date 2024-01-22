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В Киеве считают, что для выполнения условий ЕС потребуется несколько лет - РИА Новости, 22.01.2024
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14:30 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/ukraina-1922769413.html
В Киеве считают, что для выполнения условий ЕС потребуется несколько лет
В Киеве считают, что для выполнения условий ЕС потребуется несколько лет - РИА Новости, 22.01.2024
В Киеве считают, что для выполнения условий ЕС потребуется несколько лет
Киеву понадобится несколько лет, чтобы выполнить условия для вступления Украины в ЕС, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T14:30
2024-01-22T14:30
в мире
украина
ольга стефанишина
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Киеву понадобится несколько лет, чтобы выполнить условия для вступления Украины в ЕС, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Я думаю, что Украине понадобится всего несколько лет, чтобы выполнить свои обязательства", - ответила Стефанишина на вопрос французского журнала Point о сроках вступления Украины в ЕС. По ее словам, сейчас Киев работает над обеспечением стабилизации роста ВВП в течение следующих четырех лет, а для восстановления украинской экономики, отмечает она, понадобится два года. "Но многое зависит от самого ЕС - его реформы, выборов, венгерского председательства", - добавила Стефанишина. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html
https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html
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в мире, украина, ольга стефанишина, евросоюз
В мире, Украина, Ольга Стефанишина, Евросоюз
В Киеве считают, что для выполнения условий ЕС потребуется несколько лет

Вице-премьер Украины: для выполнения условий членства в ЕС нужны несколько лет

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Киеву понадобится несколько лет, чтобы выполнить условия для вступления Украины в ЕС, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
"Я думаю, что Украине понадобится всего несколько лет, чтобы выполнить свои обязательства", - ответила Стефанишина на вопрос французского журнала Point о сроках вступления Украины в ЕС.
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По ее словам, сейчас Киев работает над обеспечением стабилизации роста ВВП в течение следующих четырех лет, а для восстановления украинской экономики, отмечает она, понадобится два года. "Но многое зависит от самого ЕС - его реформы, выборов, венгерского председательства", - добавила Стефанишина.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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