https://ria.ru/20240122/ukraina-1922638297.html

Первая кровь Евромайдана предопределила судьбу Украины

Первая кровь Евромайдана предопределила судьбу Украины - РИА Новости, 22.01.2024

Первая кровь Евромайдана предопределила судьбу Украины

Десять лет назад, 22 января 2014 года, на киевском Майдане пролилась первая кровь. Несколькими выстрелами в спину был убит выделявшийся из толпы 20-летний... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T08:00

2024-01-22T08:00

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Десять лет назад, 22 января 2014 года, на киевском Майдане пролилась первая кровь. Несколькими выстрелами в спину был убит выделявшийся из толпы 20-летний активист Евромайдана Сергей Нигоян. После чего уже затухшая было акция протеста приобрела новое дыхание, что в скором времени привело к очередным жертвам, куда более масштабным. В принципе, все, что мы с тех пор наблюдаем на Украине, — это последствие того преступления, которое в Киеве и на Западе назвали "демократической революцией". Не было бы насильственного свержения власти на Украине, не были бы Нигоян и другие активисты Майдана принесены в символические жертвы — возможно, удалось бы прийти к мирному, бескровному решению вечного внутриукраинского конфликта.Но именно мирное решение изначально не входило в планы организаторов этого побоища. Им нужна была кровь, им нужны были жертвы. И Нигоян наверняка был выбран не случайно. За несколько недель, которые он провел на киевском Майдане, он стал узнаваемой личностью, телеканалы с удовольствием брали у него интервью. Еще бы, украиноязычный армянин очень подходил для агитационных роликов. Возможно, его погубило широко разошедшееся по Сети стихотворение Тараса Шевченко, которое он прочел накануне. После этого первая жертва Майдана и была выбрана.Все экспертизы показали, что в Нигояна стреляли с трех метров. И лишь спустя несколько лет, поняв, что признание этого факта подтверждает версию сознательного расстрела активиста своими же, следствие пересмотрело собственные признания и стало придумывать иные истории. А уж тот факт, что Нигоян был убит в спину, вообще особо не афишировался.Дальнейшие события подтвердили, что активистов Майдана расстреливали свои же. О чем они прямо говорили на судебных разбирательствах. Но это уже никого не интересовало. Народу просто объяснили, что "установить подозреваемых невозможно". А для того, чтобы лишить шансов когда-нибудь найти истину, было отдано распоряжение спилить деревья в районе интенсивных перестрелок — все концы в воду.У здравомыслящих людей изначально не было никаких сомнений в том, что первую кровь пролили не силовики, не тогдашняя власть Украины, а те, кто стремился вдохнуть второе дыхание в затухающие акции протеста, те, кого не устраивала наметившаяся дорога к компромиссу. Напомним: даже западные деятели в кулуарных беседах выражали понимание того, что по активистам Майдана и по силовикам стреляли одни и те же люди. Что не мешало затем этим же деятелям выходить на трибуны и гневно обличать власть Виктора Януковича в тех расстрелах.Нелишним будет также вспомнить, что убийство Нигояна стало водоразделом, за которым пришло понимание будущего раскола Украины. Именно 22 января 2014 года Верховный совет автономного Крыма принял официальное заявление, в котором честно предупредил киевских и западных авантюристов о дальнейшем ходе событий: "Если этот преступный сценарий будет реализован, Крым и крымчане окажутся перед угрозой насильственной майданизации и утраты всех завоеваний автономии и ее статуса. Нас будут заставлять отречься от многовековой общей истории с Россией, забыть русский язык, жить с клеймом "жид", "москаль", "чужинець" и под нацистские лозунги предать подвиг наших отцов и дедов, победивших фашизм. Опираясь на волю избравших нас крымчан, заявляем, что мы не отдадим Крым экстремистам и неонацистам, стремящимся ценой раскола страны и крови ее граждан захватить власть в Украине! Крымчане никогда не будут участвовать в нелегитимных выборах, не признают их результаты и не будут жить в "бандеровской" Украине".Но предупреждения крымчан и аналогичные заявления представителей Донбасса организаторами Майдана были проигнорированы. Затем последовали воссоединение Крыма с Россией, провозглашение ДНР и ЛНР, а также долгие годы войны в Донецком бассейне, не оставившей России иного выбора, кроме как начать специальную военную операцию.Можно ли было избежать этого сценария? Ведь сейчас стало уже совершенно очевидным, что проект "Украина", искусственно слепленный из различных исторических регионов, был нежизнеспособным. Многочисленные майданы и внутренние конфликты неизбежно вели к распаду этого проекта с самого его начала. Ну не могли Крым с Донбассом ужиться с совершенно антагонистичной Галичиной под крышей одного государственного образования!Однако до первой крови, пролитой на Майдане, оставался шанс цивилизованного разрешения конфликта. К тому времени Янукович уже вступил в переговоры с оппозицией, уже наметились контуры будущего соглашения, предусматривающего досрочные выборы. Создавались предпосылки для мирного, бескровного развода Украины, как это случилось с разделением Чехословакии. Но ясно, что такой сценарий не устраивал заказчиков госпереворота. Поэтому была сделана ставка на обострение. Был выбран кровавый сценарий. Заметьте, его выбирали не Крым, не Донбасс и уж тем более не Россия.Именно поэтому сейчас особенно актуально вспомнить обстоятельства пролития первой крови на Майдане. Убийцы Нигояна и других активистов Майдана разделили историю Украины на до и после, не оставив шансов на мирный развод несовместимых между собой регионов.

https://ria.ru/20231016/ukraina-1902975388.html

https://ria.ru/20180220/1514903870.html

https://ria.ru/20231121/evromaydan-1910708748.html

https://ria.ru/20240115/ukraina-1921454368.html

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аналитика, украина, россия, донбасс, виктор янукович, владимир корнилов, тарас шевченко