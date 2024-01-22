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В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему жену-порноактрису
В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему жену-порноактрису - РИА Новости, 22.01.2024
В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему жену-порноактрису
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Хамловского (Чернышова) к 8 годам колонии строгого режима по делу об убийстве жены-порноактрисы,... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:50
2024-01-22T15:50
2024-01-22T15:53
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Хамловского (Чернышова) к 8 годам колонии строгого режима по делу об убийстве жены-порноактрисы, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. В пресс-службе РИА Новости пояснили, что речь идет об убийстве в квартире дома на Южном шоссе порноактрисы и блогера Анастасии Гришман (Алены Хамловской), которую на почве личных неприязненных отношений ударили не менее пяти раз ударил ножом в шею. Следствие в августе 2022 года сообщало о задержании и аресте уроженца Омской области 1998 года рождения. В пресс-службе судов добавили, что ссора произошла "на фоне ранее происходящих множественных семейных конфликтов на почве ревности", а подсудимый совершил "не менее 22 ударов ножом" в голову, шею, грудь, живот и руки потерпевшей. Хамловский вину признал.
https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906864212.html
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Обвиняемый по делу об "убийстве порноактрисы" на следственном эксперименте
Подозреваемому по делу об "убийстве порноактрисы" в Петербурге предъявлено обвинение, СК намерен требовать его ареста. На видео он рассказывает, как произошло убийство.
2024-01-22T15:50
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происшествия, санкт-петербург, омская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Омская область
В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему жену-порноактрису
Суд в Петербурге приговорил к 8 годам колонии мужа, убившего жену-порноактрису