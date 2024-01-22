https://ria.ru/20240122/ubiystvo-1922790593.html

В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему жену-порноактрису

В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему жену-порноактрису - РИА Новости, 22.01.2024

В Петербурге вынесли приговор мужчине, убившему жену-порноактрису

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Хамловского (Чернышова) к 8 годам колонии строгого режима по делу об убийстве жены-порноактрисы,... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:50

2024-01-22T15:50

2024-01-22T15:53

происшествия

санкт-петербург

омская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Дмитрия Хамловского (Чернышова) к 8 годам колонии строгого режима по делу об убийстве жены-порноактрисы, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. В пресс-службе РИА Новости пояснили, что речь идет об убийстве в квартире дома на Южном шоссе порноактрисы и блогера Анастасии Гришман (Алены Хамловской), которую на почве личных неприязненных отношений ударили не менее пяти раз ударил ножом в шею. Следствие в августе 2022 года сообщало о задержании и аресте уроженца Омской области 1998 года рождения. В пресс-службе судов добавили, что ссора произошла "на фоне ранее происходящих множественных семейных конфликтов на почве ревности", а подсудимый совершил "не менее 22 ударов ножом" в голову, шею, грудь, живот и руки потерпевшей. Хамловский вину признал.

https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906864212.html

санкт-петербург

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Обвиняемый по делу об "убийстве порноактрисы" на следственном эксперименте Подозреваемому по делу об "убийстве порноактрисы" в Петербурге предъявлено обвинение, СК намерен требовать его ареста. На видео он рассказывает, как произошло убийство. 2024-01-22T15:50 true PT0M26S

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происшествия, санкт-петербург, омская область