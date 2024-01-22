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На Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек
На Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек - РИА Новости, 22.01.2024
На Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек
Пять человек погибли на Шри-Ланке в результате стрельбы, произошедшей на юге острова, сообщило местное издание Ada Derana. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:04
2024-01-22T12:04
2024-01-22T12:04
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шри-ланка
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пять человек погибли на Шри-Ланке в результате стрельбы, произошедшей на юге острова, сообщило местное издание Ada Derana. По данным издания, около 8.30 утра (6.00 мск) группа неизвестных открыла огонь по пяти людям в автомобиле, четверо из которых погибли на месте, а другой позднее скончался в больнице. "Число погибших в результате стрельбы в районе Белиатты в Тангалле возросло до пяти, после того как еще один, доставленный в больницу с огнестрельными ранениями, скончался от полученных травм", - пишет газета.
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в мире, шри-ланка
На Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек
Ada Derana: на Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Пять человек погибли на Шри-Ланке в результате стрельбы, произошедшей на юге острова, сообщило местное издание Ada Derana
.
По данным издания, около 8.30 утра (6.00 мск) группа неизвестных открыла огонь по пяти людям в автомобиле, четверо из которых погибли на месте, а другой позднее скончался в больнице.
"Число погибших в результате стрельбы в районе Белиатты в Тангалле возросло до пяти, после того как еще один, доставленный в больницу с огнестрельными ранениями, скончался от полученных травм", - пишет газета.
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