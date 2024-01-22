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На Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек - РИА Новости, 22.01.2024
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12:04 22.01.2024
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На Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек
На Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек - РИА Новости, 22.01.2024
На Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек
Пять человек погибли на Шри-Ланке в результате стрельбы, произошедшей на юге острова, сообщило местное издание Ada Derana. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:04
2024-01-22T12:04
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пять человек погибли на Шри-Ланке в результате стрельбы, произошедшей на юге острова, сообщило местное издание Ada Derana. По данным издания, около 8.30 утра (6.00 мск) группа неизвестных открыла огонь по пяти людям в автомобиле, четверо из которых погибли на месте, а другой позднее скончался в больнице. "Число погибших в результате стрельбы в районе Белиатты в Тангалле возросло до пяти, после того как еще один, доставленный в больницу с огнестрельными ранениями, скончался от полученных травм", - пишет газета.
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в мире, шри-ланка
В мире, Шри-Ланка
На Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек

Ada Derana: на Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек

© AP Photo / Eranga JayawardenaПолицейский в столице Шри-Ланки
Полицейский в столице Шри-Ланки - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Полицейский в столице Шри-Ланки . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пять человек погибли на Шри-Ланке в результате стрельбы, произошедшей на юге острова, сообщило местное издание Ada Derana.
По данным издания, около 8.30 утра (6.00 мск) группа неизвестных открыла огонь по пяти людям в автомобиле, четверо из которых погибли на месте, а другой позднее скончался в больнице.
"Число погибших в результате стрельбы в районе Белиатты в Тангалле возросло до пяти, после того как еще один, доставленный в больницу с огнестрельными ранениями, скончался от полученных травм", - пишет газета.
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20 января, 22:16
 
В миреШри-Ланка
 
 
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