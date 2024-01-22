https://ria.ru/20240122/strelba-1922734666.html

На Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек

На Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек - РИА Новости, 22.01.2024

На Шри-Ланке в результате стрельбы погибли пять человек

Пять человек погибли на Шри-Ланке в результате стрельбы, произошедшей на юге острова, сообщило местное издание Ada Derana. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T12:04

2024-01-22T12:04

2024-01-22T12:04

в мире

шри-ланка

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пять человек погибли на Шри-Ланке в результате стрельбы, произошедшей на юге острова, сообщило местное издание Ada Derana. По данным издания, около 8.30 утра (6.00 мск) группа неизвестных открыла огонь по пяти людям в автомобиле, четверо из которых погибли на месте, а другой позднее скончался в больнице. "Число погибших в результате стрельбы в районе Белиатты в Тангалле возросло до пяти, после того как еще один, доставленный в больницу с огнестрельными ранениями, скончался от полученных травм", - пишет газета.

https://ria.ru/20240120/dtp-1922550962.html

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в мире, шри-ланка