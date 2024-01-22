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В КПРФ прокомментировали предложение лишить Слуцкого депутатского мандата - РИА Новости, 22.01.2024
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15:29 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/slutskiy-1922783918.html
В КПРФ прокомментировали предложение лишить Слуцкого депутатского мандата
В КПРФ прокомментировали предложение лишить Слуцкого депутатского мандата - РИА Новости, 22.01.2024
В КПРФ прокомментировали предложение лишить Слуцкого депутатского мандата
В КПРФ удивлены заявлениям лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о необходимости захоронить Владимира Ленина, при этом вопрос о наделении политиков депутатскими... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:29
2024-01-22T15:29
политика
санкт-петербург
леонид слуцкий (политик)
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дмитрий новиков
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В КПРФ удивлены заявлениям лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о необходимости захоронить Владимира Ленина, при этом вопрос о наделении политиков депутатскими полномочиями является прерогативой избирателей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от коммунистической партии Дмитрий Новиков. Ранее лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что направит в ГД требование лишить Слуцкого депутатского мандата в ответ его на предложение захоронить Ленина вместе с матерью. Глава ЛДПР выражал мнение, что Ленина надо захоронить, потому что сам он хотел быть похоронен рядом с матерью, Слуцкий отмечал, что упокоение усопшего – "важный для христиан и цивилизованных людей обряд". Мать Ленина Мария Александровна Ульянова похоронена на Волковском кладбище в Петербурге. "Я считаю, что эти две темы лежат в разных плоскостях... Наделение полномочиями депутатскими тех или иных лиц - прерогатива избирателей... Есть другая часть проблемы: всем российским политикам пора наконец понять, что гробокопательство - это не то, чем нужно заниматься", - сказал Новиков агентству. По его словам, позиция КПРФ состоит в том, что если депутат нарушил обязательство, которое дал избирателем, это может быть основанием для того, чтобы "избиратели могли этого депутата отозвать". Новиков назвал Слуцкого человеком больших способностей и феноменальной памяти. "Очень странно... Мы рассчитывали, что он, возглавив эту партию &lt;...&gt; обеспечит..., что ЛДПР перестанет выступать с выпадами против советской истории", - добавил он.
https://ria.ru/20240121/lenin-1922599991.html
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политика, санкт-петербург, леонид слуцкий (политик), владимир ленин (владимир ульянов), дмитрий новиков, лдпр, госдума рф
Политика, Санкт-Петербург, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Дмитрий Новиков, ЛДПР, Госдума РФ
В КПРФ прокомментировали предложение лишить Слуцкого депутатского мандата

Депутат Новиков: лишить Слуцкого депутатского мандата могут только избиратели

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В КПРФ удивлены заявлениям лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о необходимости захоронить Владимира Ленина, при этом вопрос о наделении политиков депутатскими полномочиями является прерогативой избирателей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от коммунистической партии Дмитрий Новиков.
Ранее лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что направит в ГД требование лишить Слуцкого депутатского мандата в ответ его на предложение захоронить Ленина вместе с матерью. Глава ЛДПР выражал мнение, что Ленина надо захоронить, потому что сам он хотел быть похоронен рядом с матерью, Слуцкий отмечал, что упокоение усопшего – "важный для христиан и цивилизованных людей обряд". Мать Ленина Мария Александровна Ульянова похоронена на Волковском кладбище в Петербурге.
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21 января, 12:51
«
"Я считаю, что эти две темы лежат в разных плоскостях... Наделение полномочиями депутатскими тех или иных лиц - прерогатива избирателей... Есть другая часть проблемы: всем российским политикам пора наконец понять, что гробокопательство - это не то, чем нужно заниматься", - сказал Новиков агентству.
По его словам, позиция КПРФ состоит в том, что если депутат нарушил обязательство, которое дал избирателем, это может быть основанием для того, чтобы "избиратели могли этого депутата отозвать".
Новиков назвал Слуцкого человеком больших способностей и феноменальной памяти. "Очень странно... Мы рассчитывали, что он, возглавив эту партию <...> обеспечит..., что ЛДПР перестанет выступать с выпадами против советской истории", - добавил он.
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ПолитикаСанкт-ПетербургЛеонид Слуцкий (политик)Владимир Ленин (Владимир Ульянов)Дмитрий НовиковЛДПРГосдума РФ
 
 
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