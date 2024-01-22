https://ria.ru/20240122/slutskiy-1922783918.html
В КПРФ прокомментировали предложение лишить Слуцкого депутатского мандата
В КПРФ прокомментировали предложение лишить Слуцкого депутатского мандата - РИА Новости, 22.01.2024
В КПРФ прокомментировали предложение лишить Слуцкого депутатского мандата
В КПРФ удивлены заявлениям лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о необходимости захоронить Владимира Ленина, при этом вопрос о наделении политиков депутатскими... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T15:29
2024-01-22T15:29
2024-01-22T15:29
политика
санкт-петербург
леонид слуцкий (политик)
владимир ленин (владимир ульянов)
дмитрий новиков
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_8b326d5684350b9ac215cd5fa03f69a7.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В КПРФ удивлены заявлениям лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о необходимости захоронить Владимира Ленина, при этом вопрос о наделении политиков депутатскими полномочиями является прерогативой избирателей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от коммунистической партии Дмитрий Новиков. Ранее лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что направит в ГД требование лишить Слуцкого депутатского мандата в ответ его на предложение захоронить Ленина вместе с матерью. Глава ЛДПР выражал мнение, что Ленина надо захоронить, потому что сам он хотел быть похоронен рядом с матерью, Слуцкий отмечал, что упокоение усопшего – "важный для христиан и цивилизованных людей обряд". Мать Ленина Мария Александровна Ульянова похоронена на Волковском кладбище в Петербурге. "Я считаю, что эти две темы лежат в разных плоскостях... Наделение полномочиями депутатскими тех или иных лиц - прерогатива избирателей... Есть другая часть проблемы: всем российским политикам пора наконец понять, что гробокопательство - это не то, чем нужно заниматься", - сказал Новиков агентству. По его словам, позиция КПРФ состоит в том, что если депутат нарушил обязательство, которое дал избирателем, это может быть основанием для того, чтобы "избиратели могли этого депутата отозвать". Новиков назвал Слуцкого человеком больших способностей и феноменальной памяти. "Очень странно... Мы рассчитывали, что он, возглавив эту партию <...> обеспечит..., что ЛДПР перестанет выступать с выпадами против советской истории", - добавил он.
https://ria.ru/20240121/lenin-1922599991.html
https://ria.ru/20240121/lenin-1922535099.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852166922_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_5b70f0528539e464d49328e3156c4241.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, санкт-петербург, леонид слуцкий (политик), владимир ленин (владимир ульянов), дмитрий новиков, лдпр, госдума рф
Политика, Санкт-Петербург, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Дмитрий Новиков, ЛДПР, Госдума РФ
В КПРФ прокомментировали предложение лишить Слуцкого депутатского мандата
Депутат Новиков: лишить Слуцкого депутатского мандата могут только избиратели
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В КПРФ удивлены заявлениям лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о необходимости захоронить Владимира Ленина, при этом вопрос о наделении политиков депутатскими полномочиями является прерогативой избирателей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от коммунистической партии Дмитрий Новиков.
Ранее лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович
рассказал РИА Новости, что направит в ГД
требование лишить Слуцкого депутатского мандата в ответ его на предложение захоронить Ленина вместе с матерью. Глава ЛДПР
выражал мнение, что Ленина надо захоронить, потому что сам он хотел быть похоронен рядом с матерью, Слуцкий отмечал, что упокоение усопшего – "важный для христиан и цивилизованных людей обряд". Мать Ленина Мария Александровна Ульянова похоронена на Волковском кладбище в Петербурге
.
Слуцкий призвал похоронить Ленина рядом с матерью
«
"Я считаю, что эти две темы лежат в разных плоскостях... Наделение полномочиями депутатскими тех или иных лиц - прерогатива избирателей... Есть другая часть проблемы: всем российским политикам пора наконец понять, что гробокопательство - это не то, чем нужно заниматься", - сказал Новиков агентству.
По его словам, позиция КПРФ состоит в том, что если депутат нарушил обязательство, которое дал избирателем, это может быть основанием для того, чтобы "избиратели могли этого депутата отозвать".
Новиков назвал Слуцкого человеком больших способностей и феноменальной памяти. "Очень странно... Мы рассчитывали, что он, возглавив эту партию <...> обеспечит..., что ЛДПР перестанет выступать с выпадами против советской истории", - добавил он.
России не хватило ста лет, чтобы разобраться с Лениным