https://ria.ru/20240122/slutskiy-1922783918.html

В КПРФ прокомментировали предложение лишить Слуцкого депутатского мандата

В КПРФ прокомментировали предложение лишить Слуцкого депутатского мандата - РИА Новости, 22.01.2024

В КПРФ прокомментировали предложение лишить Слуцкого депутатского мандата

В КПРФ удивлены заявлениям лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о необходимости захоронить Владимира Ленина, при этом вопрос о наделении политиков депутатскими... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T15:29

2024-01-22T15:29

2024-01-22T15:29

политика

санкт-петербург

леонид слуцкий (политик)

владимир ленин (владимир ульянов)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В КПРФ удивлены заявлениям лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о необходимости захоронить Владимира Ленина, при этом вопрос о наделении политиков депутатскими полномочиями является прерогативой избирателей, заявил РИА Новости депутат Госдумы от коммунистической партии Дмитрий Новиков. Ранее лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович рассказал РИА Новости, что направит в ГД требование лишить Слуцкого депутатского мандата в ответ его на предложение захоронить Ленина вместе с матерью. Глава ЛДПР выражал мнение, что Ленина надо захоронить, потому что сам он хотел быть похоронен рядом с матерью, Слуцкий отмечал, что упокоение усопшего – "важный для христиан и цивилизованных людей обряд". Мать Ленина Мария Александровна Ульянова похоронена на Волковском кладбище в Петербурге. "Я считаю, что эти две темы лежат в разных плоскостях... Наделение полномочиями депутатскими тех или иных лиц - прерогатива избирателей... Есть другая часть проблемы: всем российским политикам пора наконец понять, что гробокопательство - это не то, чем нужно заниматься", - сказал Новиков агентству. По его словам, позиция КПРФ состоит в том, что если депутат нарушил обязательство, которое дал избирателем, это может быть основанием для того, чтобы "избиратели могли этого депутата отозвать". Новиков назвал Слуцкого человеком больших способностей и феноменальной памяти. "Очень странно... Мы рассчитывали, что он, возглавив эту партию <...> обеспечит..., что ЛДПР перестанет выступать с выпадами против советской истории", - добавил он.

https://ria.ru/20240121/lenin-1922599991.html

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Наталья Макарова

политика, санкт-петербург, леонид слуцкий (политик), владимир ленин (владимир ульянов), дмитрий новиков, лдпр, госдума рф