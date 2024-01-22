https://ria.ru/20240122/sayty-1922752940.html

В России заблокировали десятки сайтов с запрещенной информацией с 1 января

В России заблокировали десятки сайтов с запрещенной информацией с 1 января - РИА Новости, 22.01.2024

В России заблокировали десятки сайтов с запрещенной информацией с 1 января

Более 120 сайтов, содержащих информацию, направленную на склонение или вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, было заблокировано с... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T13:15

2024-01-22T13:15

2024-01-22T13:15

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837164021_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_561750b1f851bd97998ea5ce3017f33a.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 120 сайтов, содержащих информацию, направленную на склонение или вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, было заблокировано с начала года, заявил замдиректора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Олег Кузнецов. "Возвращаясь к принятым мерам, хотел бы отметить, что только с начала этого года было заблокировано более 120 сайтов, содержащих указанную информацию (направленную на склонение или вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или иных лиц - ред.)... При этом больше половины из них касается так называемой фейковой информации, то есть недостоверной общественно-значимой информации", - сказал Кузнецов в ходе заседания Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Он добавил, что после начала специальной военной операции количество заблокированного контента превышает 230 тысяч материалов. "Сторонники киевского режима активизировали свое деструктивное влияние на детей и подростков", - заключил Кузнецов.

https://ria.ru/20240118/mikhalkov-1922217270.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, технологии