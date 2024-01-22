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В России заблокировали десятки сайтов с запрещенной информацией с 1 января
В России заблокировали десятки сайтов с запрещенной информацией с 1 января - РИА Новости, 22.01.2024
В России заблокировали десятки сайтов с запрещенной информацией с 1 января
Более 120 сайтов, содержащих информацию, направленную на склонение или вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, было заблокировано с... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T13:15
2024-01-22T13:15
2024-01-22T13:15
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
технологии
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 120 сайтов, содержащих информацию, направленную на склонение или вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, было заблокировано с начала года, заявил замдиректора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Олег Кузнецов. "Возвращаясь к принятым мерам, хотел бы отметить, что только с начала этого года было заблокировано более 120 сайтов, содержащих указанную информацию (направленную на склонение или вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или иных лиц - ред.)... При этом больше половины из них касается так называемой фейковой информации, то есть недостоверной общественно-значимой информации", - сказал Кузнецов в ходе заседания Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима. Он добавил, что после начала специальной военной операции количество заблокированного контента превышает 230 тысяч материалов. "Сторонники киевского режима активизировали свое деструктивное влияние на детей и подростков", - заключил Кузнецов.
https://ria.ru/20240118/mikhalkov-1922217270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, технологии
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Технологии
В России заблокировали десятки сайтов с запрещенной информацией с 1 января
Минцифры: с начала года заблокированы более 120 сайтов с запрещенной информацией
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 120 сайтов, содержащих информацию, направленную на склонение или вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, было заблокировано с начала года, заявил замдиректора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Олег Кузнецов.
"Возвращаясь к принятым мерам, хотел бы отметить, что только с начала этого года было заблокировано более 120 сайтов, содержащих указанную информацию (направленную на склонение или вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или иных лиц - ред.)... При этом больше половины из них касается так называемой фейковой информации, то есть недостоверной общественно-значимой информации", - сказал Кузнецов в ходе заседания Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.
Он добавил, что после начала специальной военной операции количество заблокированного контента превышает 230 тысяч материалов. "Сторонники киевского режима активизировали свое деструктивное влияние на детей и подростков", - заключил Кузнецов.
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