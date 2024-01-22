https://ria.ru/20240122/samolety-1922854578.html

На запасные аэродромы направили 15 самолетов, летевших в Санкт-Петербург

На запасные аэродромы направили 15 самолетов, летевших в Санкт-Петербург - РИА Новости, 22.01.2024

На запасные аэродромы направили 15 самолетов, летевших в Санкт-Петербург

Пятнадцать самолетов, выполнявших рейсы в Пулково, вынужденно ушли на запасные аэродромы, воздушная гавань работает по фактической погоде, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T22:06

2024-01-22T22:06

2024-01-22T22:06

санкт-петербург

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пятнадцать самолетов, выполнявших рейсы в Пулково, вынужденно ушли на запасные аэродромы, воздушная гавань работает по фактической погоде, сообщает пресс-служба Росавиации. "О работе аэропорта в Санкт-Петербурге... На 21.30 мск 15 самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, вынужденно ушли на запасные аэродромы... Воздушная гавань работает по фактической погоде. На взлетной-посадочной полосе низкий коэффициент сцепления. Аэродромные службы работают над его повышением до нормативного состояния. Безопасность полетов - главный приоритет", - говорится в сообщении. По данным Росавиации, в районе Пулково сильный порывистый боковой ветер. Сообщается также, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний на Северо-Западе России.

https://ria.ru/20240122/gololed-1922819010.html

санкт-петербург

россия

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Наталья Макарова

санкт-петербург, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт)