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На запасные аэродромы направили 15 самолетов, летевших в Санкт-Петербург - РИА Новости, 22.01.2024
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22:06 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/samolety-1922854578.html
На запасные аэродромы направили 15 самолетов, летевших в Санкт-Петербург
На запасные аэродромы направили 15 самолетов, летевших в Санкт-Петербург - РИА Новости, 22.01.2024
На запасные аэродромы направили 15 самолетов, летевших в Санкт-Петербург
Пятнадцать самолетов, выполнявших рейсы в Пулково, вынужденно ушли на запасные аэродромы, воздушная гавань работает по фактической погоде, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T22:06
2024-01-22T22:06
санкт-петербург
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пятнадцать самолетов, выполнявших рейсы в Пулково, вынужденно ушли на запасные аэродромы, воздушная гавань работает по фактической погоде, сообщает пресс-служба Росавиации. "О работе аэропорта в Санкт-Петербурге... На 21.30 мск 15 самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, вынужденно ушли на запасные аэродромы... Воздушная гавань работает по фактической погоде. На взлетной-посадочной полосе низкий коэффициент сцепления. Аэродромные службы работают над его повышением до нормативного состояния. Безопасность полетов - главный приоритет", - говорится в сообщении. По данным Росавиации, в районе Пулково сильный порывистый боковой ветер. Сообщается также, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний на Северо-Западе России.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт)
Санкт-Петербург, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт)
На запасные аэродромы направили 15 самолетов, летевших в Санкт-Петербург

Росавиация: 15 самолетов, летевших в Пулково, направили на запасные аэродромы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пятнадцать самолетов, выполнявших рейсы в Пулково, вынужденно ушли на запасные аэродромы, воздушная гавань работает по фактической погоде, сообщает пресс-служба Росавиации.
«
"О работе аэропорта в Санкт-Петербурге... На 21.30 мск 15 самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, вынужденно ушли на запасные аэродромы... Воздушная гавань работает по фактической погоде. На взлетной-посадочной полосе низкий коэффициент сцепления. Аэродромные службы работают над его повышением до нормативного состояния. Безопасность полетов - главный приоритет", - говорится в сообщении.
По данным Росавиации, в районе Пулково сильный порывистый боковой ветер.
Сообщается также, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний на Северо-Западе России.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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Вчера, 17:55
 
Санкт-ПетербургРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Пулково (аэропорт)
 
 
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