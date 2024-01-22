https://ria.ru/20240122/samolety-1922854578.html
На запасные аэродромы направили 15 самолетов, летевших в Санкт-Петербург
На запасные аэродромы направили 15 самолетов, летевших в Санкт-Петербург - РИА Новости, 22.01.2024
На запасные аэродромы направили 15 самолетов, летевших в Санкт-Петербург
Пятнадцать самолетов, выполнявших рейсы в Пулково, вынужденно ушли на запасные аэродромы, воздушная гавань работает по фактической погоде, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T22:06
2024-01-22T22:06
2024-01-22T22:06
санкт-петербург
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854791652_0:216:3050:1932_1920x0_80_0_0_702cc17fce742dfd85242c2df9c65245.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пятнадцать самолетов, выполнявших рейсы в Пулково, вынужденно ушли на запасные аэродромы, воздушная гавань работает по фактической погоде, сообщает пресс-служба Росавиации. "О работе аэропорта в Санкт-Петербурге... На 21.30 мск 15 самолетов, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург, вынужденно ушли на запасные аэродромы... Воздушная гавань работает по фактической погоде. На взлетной-посадочной полосе низкий коэффициент сцепления. Аэродромные службы работают над его повышением до нормативного состояния. Безопасность полетов - главный приоритет", - говорится в сообщении. По данным Росавиации, в районе Пулково сильный порывистый боковой ветер. Сообщается также, что специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний на Северо-Западе России.
https://ria.ru/20240122/gololed-1922819010.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854791652_0:300:2200:1950_1920x0_80_0_0_81ecceadd498d60e9b871aa856fc8e12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт)
Санкт-Петербург, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт)
На запасные аэродромы направили 15 самолетов, летевших в Санкт-Петербург
Росавиация: 15 самолетов, летевших в Пулково, направили на запасные аэродромы