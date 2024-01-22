https://ria.ru/20240122/putin-1922726815.html

В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо

В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо - РИА Новости, 22.01.2024

В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо

В поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону, сообщил... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:28

2024-01-22T11:28

2024-01-22T11:58

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

россия

владимир машков

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону, сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков.Ранее Машков заявлял, что в штабе рассчитывают собрать 3 миллиона подписей в поддержку кандидата. Согласно закону, самовыдвиженцы для регистрации на выборах должны представить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей."На сегодняшний день собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону", - сказал Машков журналистам в понедельник.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240117/putin-1921938653.html

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, владимир машков