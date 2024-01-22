В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо
Машков: в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВолонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону, сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков.
Ранее Машков заявлял, что в штабе рассчитывают собрать 3 миллиона подписей в поддержку кандидата. Согласно закону, самовыдвиженцы для регистрации на выборах должны представить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей.
"На сегодняшний день собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону", - сказал Машков журналистам в понедельник.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.