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В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо - РИА Новости, 22.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:28 22.01.2024 (обновлено: 11:58 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/putin-1922726815.html
В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо
В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо - РИА Новости, 22.01.2024
В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо
В поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону, сообщил... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:28
2024-01-22T11:58
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
россия
владимир машков
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону, сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков.Ранее Машков заявлял, что в штабе рассчитывают собрать 3 миллиона подписей в поддержку кандидата. Согласно закону, самовыдвиженцы для регистрации на выборах должны представить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей."На сегодняшний день собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону", - сказал Машков журналистам в понедельник.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240117/putin-1921938653.html
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владимир путин, политика, россия, владимир машков
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Россия, Владимир Машков
В поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо

Машков: в поддержку Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВолонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб кандидата на должность президента РФ Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В поддержку кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону, сообщил сопредседатель избирательного штаба Путина Владимир Машков.
Ранее Машков заявлял, что в штабе рассчитывают собрать 3 миллиона подписей в поддержку кандидата. Согласно закону, самовыдвиженцы для регистрации на выборах должны представить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
"На сегодняшний день собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо по закону", - сказал Машков журналистам в понедельник.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Владимир Путин во время посещения своего избирательного штаба в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Машков рассказал, о чем говорил с Путиным, посетившим свой штаб
17 января, 20:08
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинПолитикаРоссияВладимир Машков
 
 
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