https://ria.ru/20240122/putin-1922723919.html

Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах

Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах - РИА Новости, 22.01.2024

Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах

Штаб кандидата в президенты Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи его сторонников для регистрации на выборах, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T11:10

2024-01-22T11:10

2024-01-22T11:28

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи его сторонников для регистрации на выборах, сообщил корреспондент РИА Новости.В ЦИК привезли 95 коробок с подписными листами. Путин стал первым из самовыдвиженцев, подписи в поддержку которого представили в Центризбирком.На минувшей неделе сообщалось, что его штаб собрал более 2,5 миллиона подписей.Сейчас на пост главы государства предентуют 11 человек. ЦИК уже зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку их выдвинули парламентске партии, для регистрации им не требуется собирать подписи в свою поддержку.Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта.

https://ria.ru/20240113/shtab-1921075891.html

https://ria.ru/20240122/tramp-1922685103.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф, выборы президента рф