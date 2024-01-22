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Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах - РИА Новости, 22.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:10 22.01.2024 (обновлено: 11:28 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/putin-1922723919.html
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах - РИА Новости, 22.01.2024
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах
Штаб кандидата в президенты Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи его сторонников для регистрации на выборах, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:10
2024-01-22T11:28
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи его сторонников для регистрации на выборах, сообщил корреспондент РИА Новости.В ЦИК привезли 95 коробок с подписными листами. Путин стал первым из самовыдвиженцев, подписи в поддержку которого представили в Центризбирком.На минувшей неделе сообщалось, что его штаб собрал более 2,5 миллиона подписей.Сейчас на пост главы государства предентуют 11 человек. ЦИК уже зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку их выдвинули парламентске партии, для регистрации им не требуется собирать подписи в свою поддержку.Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240113/shtab-1921075891.html
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политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах

Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи его сторонников для регистрации на выборах, сообщил корреспондент РИА Новости.
В ЦИК привезли 95 коробок с подписными листами. Путин стал первым из самовыдвиженцев, подписи в поддержку которого представили в Центризбирком.
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Военные в зоне СВО посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах
13 января, 00:24
На минувшей неделе сообщалось, что его штаб собрал более 2,5 миллиона подписей.
Сейчас на пост главы государства предентуют 11 человек. ЦИК уже зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку их выдвинули парламентске партии, для регистрации им не требуется собирать подписи в свою поддержку.
Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта.
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