https://ria.ru/20240122/putin-1922723919.html
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах - РИА Новости, 22.01.2024
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах
Штаб кандидата в президенты Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи его сторонников для регистрации на выборах, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T11:10
2024-01-22T11:10
2024-01-22T11:28
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи его сторонников для регистрации на выборах, сообщил корреспондент РИА Новости.В ЦИК привезли 95 коробок с подписными листами. Путин стал первым из самовыдвиженцев, подписи в поддержку которого представили в Центризбирком.На минувшей неделе сообщалось, что его штаб собрал более 2,5 миллиона подписей.Сейчас на пост главы государства предентуют 11 человек. ЦИК уже зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку их выдвинули парламентске партии, для регистрации им не требуется собирать подписи в свою поддержку.Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта.
https://ria.ru/20240113/shtab-1921075891.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, цик рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ, Выборы президента РФ
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в поддержку его кандидатуры на выборах
Штаб Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на выборах
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Штаб кандидата в президенты Владимира Путина сдал в Центризбирком подписи его сторонников для регистрации на выборах, сообщил корреспондент РИА Новости.
В ЦИК привезли 95 коробок с подписными листами. Путин стал первым из самовыдвиженцев, подписи в поддержку которого представили в Центризбирком.
Военные в зоне СВО посетили штаб поддержки кандидатуры Путина на выборах
На минувшей неделе сообщалось, что его штаб собрал более 2,5 миллиона подписей.
Сейчас на пост главы государства предентуют 11 человек. ЦИК уже зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
и Владислава Даванкова
. Поскольку их выдвинули парламентске партии, для регистрации им не требуется собирать подписи в свою поддержку.
Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович
, Борис Надеждин
, Андрей Богданов, Сергей Бабурин
, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК примет решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Президентские выборы пройдут 15, 16 и 17 марта.
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