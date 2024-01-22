https://ria.ru/20240122/proektsii-1922795928.html

В Петербурге здания украсят проекциями к 80-летию снятия блокады Ленинграда

В Петербурге здания украсят проекциями к 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 22.01.2024

В Петербурге здания украсят проекциями к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Световые проекции появятся на фасадах десяти зданий в Санкт-Петербурге к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил городской... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T16:06

2024-01-22T16:06

2024-01-22T16:06

общество

ленинград

санкт-петербург

красное село

санкт-петербургский городской суд

блокада ленинграда (1941-1944)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845504207_0:159:3094:1899_1920x0_80_0_0_f7faa8dd351c02c6e5500366b2e15df1.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Световые проекции появятся на фасадах десяти зданий в Санкт-Петербурге к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре ежегодно включают световые проекции, посвященные великим памятным дням. "В преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады фасады 10 петербургских зданий в разных районах города украсят 15 световых проекций", - говорится в сообщении. В частности, 23 января фасад дома 16 на улице Федюнинского украсит снимок ленинградцев, наблюдавших 27 января 1944 года за салютом в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Отмечается, что место для этой световой проекции выбрано неслучайно. Прорыв блокады Ленинграда начался с Ораниенбаумского плацдарма. В ходе операции "Нева-2" войска 2-й ударной армии под руководством командующего генерала-лейтенанта Ивана Федюнинского (1900-1977) перешли в наступление. В результате операции войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку противника, отбросили врага на расстояние 60-100 километров от города, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин и во взаимодействии с войсками Волховского фронта полностью освободили Ленинград от блокады. Снимок был представлен Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Концепция светового оформления разработана комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. Оборудования было установлено сотрудниками "Ленсвета". Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20240122/blokada-1922720656.html

https://ria.ru/20240122/nazvaniya-1922771220.html

https://ria.ru/20240118/vystavka-1922176280.html

ленинград

санкт-петербург

красное село

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ленинград, санкт-петербург, красное село, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)