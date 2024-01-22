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В Петербурге здания украсят проекциями к 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 22.01.2024
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16:06 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/proektsii-1922795928.html
В Петербурге здания украсят проекциями к 80-летию снятия блокады Ленинграда
В Петербурге здания украсят проекциями к 80-летию снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 22.01.2024
В Петербурге здания украсят проекциями к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Световые проекции появятся на фасадах десяти зданий в Санкт-Петербурге к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил городской... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T16:06
2024-01-22T16:06
общество
ленинград
санкт-петербург
красное село
санкт-петербургский городской суд
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Световые проекции появятся на фасадах десяти зданий в Санкт-Петербурге к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре ежегодно включают световые проекции, посвященные великим памятным дням. "В преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады фасады 10 петербургских зданий в разных районах города украсят 15 световых проекций", - говорится в сообщении. В частности, 23 января фасад дома 16 на улице Федюнинского украсит снимок ленинградцев, наблюдавших 27 января 1944 года за салютом в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Отмечается, что место для этой световой проекции выбрано неслучайно. Прорыв блокады Ленинграда начался с Ораниенбаумского плацдарма. В ходе операции "Нева-2" войска 2-й ударной армии под руководством командующего генерала-лейтенанта Ивана Федюнинского (1900-1977) перешли в наступление. В результате операции войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку противника, отбросили врага на расстояние 60-100 километров от города, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин и во взаимодействии с войсками Волховского фронта полностью освободили Ленинград от блокады. Снимок был представлен Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Концепция светового оформления разработана комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. Оборудования было установлено сотрудниками "Ленсвета". Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20240122/blokada-1922720656.html
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общество, ленинград, санкт-петербург, красное село, санкт-петербургский городской суд, блокада ленинграда (1941-1944)
Общество, Ленинград, Санкт-Петербург, Красное Село, Санкт-Петербургский городской суд, Блокада Ленинграда (1941-1944)
В Петербурге здания украсят проекциями к 80-летию снятия блокады Ленинграда

В Петербурге световые проекции украсят здания к 80-летию освобождения Ленинграда

© РИА Новости / Григорий Чертов | Перейти в медиабанкТанки и пехота направляются в бой в район Синявинских высот. Прорыв блокады Ленинграда
Танки и пехота направляются в бой в район Синявинских высот. Прорыв блокады Ленинграда - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости / Григорий Чертов
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Танки и пехота направляются в бой в район Синявинских высот. Прорыв блокады Ленинграда. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Световые проекции появятся на фасадах десяти зданий в Санкт-Петербурге к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщил городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.
Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Стенд Санкт-Петербурга на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
На выставке "Россия" пройдет неделя, посвященная снятию блокады Ленинграда
Вчера, 10:59
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению совместно с комитетом по градостроительству и архитектуре ежегодно включают световые проекции, посвященные великим памятным дням.
«
"В преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады фасады 10 петербургских зданий в разных районах города украсят 15 световых проекций", - говорится в сообщении.
В частности, 23 января фасад дома 16 на улице Федюнинского украсит снимок ленинградцев, наблюдавших 27 января 1944 года за салютом в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Отмечается, что место для этой световой проекции выбрано неслучайно. Прорыв блокады Ленинграда начался с Ораниенбаумского плацдарма. В ходе операции "Нева-2" войска 2-й ударной армии под руководством командующего генерала-лейтенанта Ивана Федюнинского (1900-1977) перешли в наступление. В результате операции войска Ленинградского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку противника, отбросили врага на расстояние 60-100 километров от города, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин и во взаимодействии с войсками Волховского фронта полностью освободили Ленинград от блокады.
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Харитонов выступил за возвращение названий "Ленинград" и "Сталинград"
Вчера, 14:37
Снимок был представлен Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Концепция светового оформления разработана комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. Оборудования было установлено сотрудниками "Ленсвета".
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Открытие выставки Флот для блокадного Ленинграда в Музее военно-морской славы в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В Кронштадте открылась выставка "Флот для блокадного Ленинграда"
18 января, 17:39
 
ОбществоЛенинградСанкт-ПетербургКрасное СелоСанкт-Петербургский городской судБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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