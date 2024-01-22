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Бельгия готова выделить Украине военную помощь, заявил Умеров - РИА Новости, 22.01.2024
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19:43 22.01.2024
https://ria.ru/20240122/pomosch-1922838025.html
Бельгия готова выделить Украине военную помощь, заявил Умеров
Бельгия готова выделить Украине военную помощь, заявил Умеров - РИА Новости, 22.01.2024
Бельгия готова выделить Украине военную помощь, заявил Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе телефонного разговора с бельгийским коллегой Людивин Дедондер они обсудили намерение Брюсселя... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T19:43
2024-01-22T19:43
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе телефонного разговора с бельгийским коллегой Людивин Дедондер они обсудили намерение Брюсселя предоставить в этому году киевским властям военную поддержку в размере 611 миллионов евро. "Состоялся продуктивный телефонный разговор с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер... В этом году Бельгия планирует предоставит Украине 611 миллионов евро военной помощи и имеет долгосрочные обязательства по поддержке модернизации наших оборонных сил", - написал Умеров в соцсети Х (бывший Twitter). Он отметил, что стороны также обсудили ситуацию на фронте и перспективы сотрудничества между странами. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, рустем умеров, нато, россия, бельгия, людивин дедондер, twitter, сергей лавров
В мире, Украина, Рустем Умеров, НАТО, Россия, Бельгия, Людивин Дедондер, Twitter, Сергей Лавров
Бельгия готова выделить Украине военную помощь, заявил Умеров

Умеров: Бельгия готова выделить Киеву военную помощь на 611 миллионов евро

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ходе телефонного разговора с бельгийским коллегой Людивин Дедондер они обсудили намерение Брюсселя предоставить в этому году киевским властям военную поддержку в размере 611 миллионов евро.
«
"Состоялся продуктивный телефонный разговор с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер... В этом году Бельгия планирует предоставит Украине 611 миллионов евро военной помощи и имеет долгосрочные обязательства по поддержке модернизации наших оборонных сил", - написал Умеров в соцсети Х (бывший Twitter).
Он отметил, что стороны также обсудили ситуацию на фронте и перспективы сотрудничества между странами.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРустем УмеровНАТОРоссияБельгияЛюдивин ДедондерTwitterСергей Лавров
 
 
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