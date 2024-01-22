https://ria.ru/20240122/operatsiya-1922676019.html
"Масштабная операция": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский в марте
"Масштабная операция": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский в марте - РИА Новости, 22.01.2024
"Масштабная операция": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский в марте
На Украине началась масштабная операция по политической зачистке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T02:34
2024-01-22T02:34
2024-01-22T03:44
в мире
украина
киев
александр дубинский
верховная рада украины
петр порошенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468355_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_9a62d936b6aad28e351f1905d41c523e.jpg
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. На Украине началась масштабная операция по политической зачистке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.Как утверждает парламентарий, задержание на Украине бизнесмена Игоря Мазепы – "начало более масштабной операции по политической зачистке"."В конце марта, согласно конституции, истекают пятилетние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. Ключевым оппонентом власти в парламенте является (экс-президент Петр. – ред.) Порошенко, под которого и сделали соответствующее задержание", - написал Дубинский в Telegram, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.По словам депутата, Мазепа является "близким другом" соратника Порошенко Бориса Ложкина, также в интересах экс-президента он якобы занимался инвестициями в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)."Полагаю, ключевой интерес для ГБР (госбюро расследований Украины), выполняющего роль гестапо офиса президента, был поиск документов, которые позволят предъявить подозрения Порошенко и сделать это так, чтобы они выглядели чистой экономикой. После чего "гетьмана" (прозвище Порошенко. – ред.) отправят в СИЗО. Это мой прогноз на февраль-март", – утверждает Дубинский.Как заявил парламентарий, целью подобных акций является недопуск оппозиции к участию в коалиционном правительстве, которое "с большой долей вероятности" придется создавать в марте-апреле, на чем "будут настаивать международные партнеры, утомленные неэффективной монополией" пропрезидентской партии "Слуга народа".В пятницу в Киеве задержали главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. В ГБР Украины сообщили, что в разных регионах задержаны "еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора". Сам Мазепа считает, что дело против него мотивировано не бизнес-деятельностью, а критикой произвола правоохранителей на Украине.
https://ria.ru/20240122/klichko-1922675108.html
https://ria.ru/20240121/shok-1922588411.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468355_266:0:2387:1591_1920x0_80_0_0_d3daec3ef1bb1e8574e272b970f34911.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, александр дубинский, верховная рада украины, петр порошенко
В мире, Украина, Киев, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Петр Порошенко
"Масштабная операция": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский в марте
Депутат Рады Дубинский: на Украине началась операция по политической зачистке
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. На Украине началась масштабная операция по политической зачистке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.
Как утверждает парламентарий, задержание на Украине
бизнесмена Игоря Мазепы – "начало более масштабной операции по политической зачистке".
Кличко сделал откровенное заявление о Зеленском
"В конце марта, согласно конституции, истекают пятилетние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. Ключевым оппонентом власти в парламенте является (экс-президент Петр. – ред.) Порошенко
, под которого и сделали соответствующее задержание", - написал Дубинский в Telegram, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.
По словам депутата, Мазепа является "близким другом" соратника Порошенко Бориса Ложкина, также в интересах экс-президента он якобы занимался инвестициями в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
"Полагаю, ключевой интерес для ГБР (госбюро расследований Украины), выполняющего роль гестапо офиса президента, был поиск документов, которые позволят предъявить подозрения Порошенко и сделать это так, чтобы они выглядели чистой экономикой. После чего "гетьмана" (прозвище Порошенко. – ред.) отправят в СИЗО. Это мой прогноз на февраль-март", – утверждает Дубинский.
Как заявил парламентарий, целью подобных акций является недопуск оппозиции к участию в коалиционном правительстве, которое "с большой долей вероятности" придется создавать в марте-апреле, на чем "будут настаивать международные партнеры, утомленные неэффективной монополией" пропрезидентской партии "Слуга народа".
В пятницу в Киеве
задержали главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. В ГБР Украины сообщили, что в разных регионах задержаны "еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора". Сам Мазепа считает, что дело против него мотивировано не бизнес-деятельностью, а критикой произвола правоохранителей на Украине.
"Он их устранил". Ход Зеленского на Украине вызвал шок в СМИ