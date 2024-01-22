https://ria.ru/20240122/operatsiya-1922676019.html

"Масштабная операция": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский в марте

"Масштабная операция": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский в марте - РИА Новости, 22.01.2024

"Масштабная операция": в Раде раскрыли, что задумал Зеленский в марте

На Украине началась масштабная операция по политической зачистке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в... РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T02:34

2024-01-22T02:34

2024-01-22T03:44

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. На Украине началась масштабная операция по политической зачистке, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.Как утверждает парламентарий, задержание на Украине бизнесмена Игоря Мазепы – "начало более масштабной операции по политической зачистке"."В конце марта, согласно конституции, истекают пятилетние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. Ключевым оппонентом власти в парламенте является (экс-президент Петр. – ред.) Порошенко, под которого и сделали соответствующее задержание", - написал Дубинский в Telegram, записи в котором он публикует при помощи адвокатов.По словам депутата, Мазепа является "близким другом" соратника Порошенко Бориса Ложкина, также в интересах экс-президента он якобы занимался инвестициями в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ)."Полагаю, ключевой интерес для ГБР (госбюро расследований Украины), выполняющего роль гестапо офиса президента, был поиск документов, которые позволят предъявить подозрения Порошенко и сделать это так, чтобы они выглядели чистой экономикой. После чего "гетьмана" (прозвище Порошенко. – ред.) отправят в СИЗО. Это мой прогноз на февраль-март", – утверждает Дубинский.Как заявил парламентарий, целью подобных акций является недопуск оппозиции к участию в коалиционном правительстве, которое "с большой долей вероятности" придется создавать в марте-апреле, на чем "будут настаивать международные партнеры, утомленные неэффективной монополией" пропрезидентской партии "Слуга народа".В пятницу в Киеве задержали главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. В ГБР Украины сообщили, что в разных регионах задержаны "еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора". Сам Мазепа считает, что дело против него мотивировано не бизнес-деятельностью, а критикой произвола правоохранителей на Украине.

https://ria.ru/20240122/klichko-1922675108.html

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в мире, украина, киев, александр дубинский, верховная рада украины, петр порошенко