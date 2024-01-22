https://ria.ru/20240122/oblaka-1922693760.html
Метеоролог прокомментировал утверждения о "краже" Турцией иранских облаков
Метеоролог прокомментировал утверждения о "краже" Турцией иранских облаков - РИА Новости, 22.01.2024
Метеоролог прокомментировал утверждения о "краже" Турцией иранских облаков
Утверждения о якобы краже Турцией иранских дождевых облаков - не более чем бездоказательная теория, причина засухи в той или иной стране - глобальное... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:05
2024-01-22T09:05
2024-01-22T09:05
в мире
турция
иран
стамбул
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СТАМБУЛ, 22 янв – РИА Новости. Утверждения о якобы краже Турцией иранских дождевых облаков - не более чем бездоказательная теория, причина засухи в той или иной стране - глобальное потепление, заявил РИА Новости метеоролог, профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир. Журнал Forbes сообщил ранее, что иранские власти создали комиссию по расследованию ситуации с исчезновением дождевых облаков с севера страны, а популярная теория гласит о том, что Турция якобы "ворует" облака. В качестве доказательств приводятся фотографии востока Турции, где горы покрыты снегом и регулярно идут дожди, а в соседнем Иране - ни капли. Издание отмечает, что подобные обвинения возникают не впервые - к примеру, в 2018 году представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) утверждал, что Израиль и ОАЭ пытаются повлиять на климат в Иране. "Отстаивание идеи "кражи дождевых облаков" или даже попытка подумать о таком - не более чем не имеющая оснований и доказательств теория, намеренно вводящая в заблуждение", - прокомментировал Оздемир статью. Он напомнил, что, к примеру, в 2023 году Турция в течение нескольких месяцев оказалась во власти жары и засухи, в том же Стамбуле осадков не было, запасы воды в водохранилищах снизились до критически низкой отметки. "В то же время к западу от нас - в Греции, Болгарии, Румынии и других соседних странах - были ливни, но до нас они не дошли. Учитывая расположение Турции, в долгосрочном и краткосрочном планах возможны экстремальные показатели в метеорологии", - отметил ученый. Оздемир напомнил о последствиях глобального потепления и увеличении средней температуры на 1,3 градуса в результате сжигания ископаемых видов топлива и других причин. По мнению ученого, стоит отказаться от этого вида топлива, чтобы остановить потепление. "Если кто и занимается "пиратством" воздуха, то это крупные державы, беспрепятственно сжигающие ископаемые виды топлива. Необходим переход к зеленой энергетике, увеличение зеленых зон в городах", - отметил специалист.
https://ria.ru/20230830/krym-1893057892.html
https://ria.ru/20240119/dozhdevyechervi-1922338425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, иран, стамбул
В мире, Турция, Иран, Стамбул
Метеоролог прокомментировал утверждения о "краже" Турцией иранских облаков
Метеоролог назвал заявления о "краже" Турцией иранских облаков бездоказательными
СТАМБУЛ, 22 янв – РИА Новости. Утверждения о якобы краже Турцией иранских дождевых облаков - не более чем бездоказательная теория, причина засухи в той или иной стране - глобальное потепление, заявил РИА Новости метеоролог, профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир.
Журнал Forbe
s сообщил ранее, что иранские власти создали комиссию по расследованию ситуации с исчезновением дождевых облаков с севера страны, а популярная теория гласит о том, что Турция якобы "ворует" облака. В качестве доказательств приводятся фотографии востока Турции, где горы покрыты снегом и регулярно идут дожди, а в соседнем Иране
- ни капли. Издание отмечает, что подобные обвинения возникают не впервые - к примеру, в 2018 году представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) утверждал, что Израиль
и ОАЭ
пытаются повлиять на климат в Иране.
"Отстаивание идеи "кражи дождевых облаков" или даже попытка подумать о таком - не более чем не имеющая оснований и доказательств теория, намеренно вводящая в заблуждение", - прокомментировал Оздемир статью.
Он напомнил, что, к примеру, в 2023 году Турция в течение нескольких месяцев оказалась во власти жары и засухи, в том же Стамбуле осадков не было, запасы воды в водохранилищах снизились до критически низкой отметки. "В то же время к западу от нас - в Греции
, Болгарии
, Румынии
и других соседних странах - были ливни, но до нас они не дошли. Учитывая расположение Турции, в долгосрочном и краткосрочном планах возможны экстремальные показатели в метеорологии", - отметил ученый.
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Оздемир напомнил о последствиях глобального потепления и увеличении средней температуры на 1,3 градуса в результате сжигания ископаемых видов топлива и других причин. По мнению ученого, стоит отказаться от этого вида топлива, чтобы остановить потепление.
"Если кто и занимается "пиратством" воздуха, то это крупные державы, беспрепятственно сжигающие ископаемые виды топлива. Необходим переход к зеленой энергетике, увеличение зеленых зон в городах", - отметил специалист.
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